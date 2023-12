La preziosa donazione: libri ormai introvabili

La biblioteca della Misericordia di Agliana si arricchisce di nuovi e preziosi volumi grazie alla donazione di Giovanni Nogara, di origini aglianesi e da molti anni trasferito a Pistoia. Nogara ha effettuato, nei giorni scorsi, un’importante donazione di volumi, ormai introvabili e di sicuro valore bibliografico ed economico, alla confraternita della Misericordia. Nello specifico, si tratta dell’Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, completa di indici e appendici, per un totale di 48 volumi, stampati nel 1950, dell’Enciclopedia del Novecento, composta da 9 volumi, pubblicati nel 1950 e del Vocabolario della lingua italiana, edito nel 1994, stampato in cinque volumi. Tutte opere edite dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani.

"Ho fatto questa donazione profondamente convinto e con animo grato – ci ha spiegato Giovanni Nogara –, per dimostrare la stima che ho nei confronti dei volontari della Misericordia e per lasciare un ricordo tangibile alla mia città di origine. Sapevo che nella sede sociale della Confraternita è allestita una preziosa biblioteca, composta da volumi ormai introvabili, perciò ho ritenuto di donare le mie opere affinché fossero messe a disposizione della collettività.

"Una donazione che ho voluto fare – tiene a far sapere Nogara – anche in memoria dei miei genitori Vittorio Nogara e Giovanna Taviani e di mia sorella Beatrice, prematuramente scomparsa". La Misericordia ha accolto la donazione con profonda gratitudine.

"Desidero ringraziare, a nome del magistrato, Giovanni Nogara per la generosità dimostrata nei confronti della nostra Misericordia – sottolinea il governatore, Franco Benesperi –. Un gesto di attenzione che abbiamo molto apprezzato, perché dimostra il legame affettivo che Giovanni conserva per il paese natìo, nonostante abiti, da molti anni, a Pistoia. Le opere ricevute in dono, andranno ad arricchire il patrimonio librario conservato nella nostra sede e potranno essere consultate da quanti hanno la necessità di compiere delle ricerche bibliografiche. Inoltre – prosegue Benesperi –, la Misericordia potrà darle in prestito per attività culturali promosse e organizzate da terzi. Un gesto di altruismo compiuto nei confronti del nostro ente, con l’augurio che questi preziosi volumi possano essere consultati e resi fruibili ai numerosi cittadini e ai volontari che – conclude il governatore – , quotidianamente, frequentano la Misericordia".

Piera Salvi