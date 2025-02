La prevenzione come arma contro il cancro

PISTOIACon l’entusiasmo per la vita che contraddistingue la gioventù, Elisa si apprestava a realizzare i sogni che fin da piccola aveva cullato: girare il mondo in sella alla sua moto, poi ad avere un lavoro stabile e a diventare mamma. Chiunque l’abbia conosciuta è pronto a scommettere che li avrebbe realizzati non fosse stato che si è trovata a fare i conti con il cancro, che ha spezzato i suoi progetti per il futuro, pur non cancellando l’esempio di vita che ha lasciato in eredità. Se volessimo dare a Elisa una parola d’ordine sarebbe “diagnosi precoce”, vale a dire lo strumento che è vera e propria arma per rendere il cancro vincibile e che avrebbe voluto far conoscere: a lei non è stato possibile farlo, ma i suoi genitori insieme alla associazione Voglia di Vivere si sono mossi affinché il suo messaggio restasse vivo e forte.

Progetto Elisa nasce infatti come spin-off di Voglia di Vivere, è un fondo attivo in favore a donne di età inferiore a 45 anni e in salute (ovvero quelle ancora troppo giovani per accedere allo screening della Regione) appunto per parlare loro di prevenzione, ma si rivolge anche a quelle ammalate di cancro alla mammella, per sostenerle durante le terapie. A tutto questo si ispira l’incontro organizzato per domani alle 16 al Circolo Arci Le Fornaci – dove Marisa Schiano, conosciuta e apprezzata narratrice di novelle popolari, intratterrà il pubblico raccontando la tradizione toscana. Novelle che saranno seguite dalla merenda offerta dal Circolo ospitante: attività che rendono piacevole un pomeriggio dedicato al ricordo di una ragazza che continua a prendersi cura di chi più ne ha bisogno. Durante il pomeriggio le volontarie saranno a disposizione anche per dare informazioni sia sui servizi offerti, sia sulle modalità per poterne usufruire.