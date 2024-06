La Pistoiese mette le mani su Cardella. L’ex Nocerina arriva in coppia con Mazzei

Tra Nocera Inferiore e Pistoia ci sono circa 530 chilometri, per un viaggio in auto che può durare anche più di cinque ore. A percorrere la suddetta tratta saranno molto presto Federico Cardella e Tommaso Mazzei, rispettivamente attaccante e difensore, che con ogni probabilità saranno i primi due acquisti della nuova Fc Pistoiese. Già da alcuni giorni entrambi erano finiti nel radar del direttore sportivo Taibi, ma nel fine settimana c’è stata l’accelerata che a meno di imprevisti porterà i due calciatori in uscita dalla Nocerina a indossare la maglia arancione. Ci sono da limare gli ultimi dettagli, ma sia Cardella che Mazzei hanno già dato l’ok al trasferimento e tra pochi giorni – l’attaccante rientrerà a breve dal periodo di vacanze trascorso in Thailandia – porranno la firma sul contratto che segnerà per loro l’inizio di una nuova avventura. Entrambi sono giocatori dal notevole peso specifico e quanto fatto in carriera ne è la dimostrazione. Cardella, classe 1994, è stato protagonista dello scorso Girone G, di cui si è laureato capocannoniere con 20 gol in 30 partite. In particolare il centravanti ha messo a segno nove reti in 12 gettoni con l’Ostiamare e, da gennaio in poi, altre 11 marcature in 18 partite con la Nocerina.

Mazzei invece, classe 1995, di professione fa il difensore centrale e in carriera ha collezionato più di 250 presenze in Serie D. Nell’ultimo campionato è stato un leader della retroguardia della Nocerina con 32 apparizioni. Il loro annuncio ufficiale dovrebbe comunque avvenire dopo quello del tecnico Domenico Giacomarro, il cui accordo è stato chiuso già da giorni e per il quale si attende solo la comunicazione da parte della Pistoiese. Non è escluso che ciò possa avvenire anche oggi, in quanto l’ex allenatore del Team Altamura è atteso in città per un confronto con Sergio Iorio in cui, inevitabilmente, anche quello del mercato sarà uno dei temi caldi.

La società arancione infatti non si fermerà a Cardella e Mazzei e punta a chiudere anche altri colpi a stretto giro di posta. Proseguono le trattative con gli under Samuele Diodato, classe 2005, e Raffaele Cuomo, classe 2006, mentre sul fronte over sono spuntati due nomi che darebbero ulteriore lustro alla campagna acquisti della Pistoiese. Sia il difensore Lorenzo Polvani che il fantasista Federico Russo sono infatti finiti nel mirino della nuova proprietà, che dovrà però fare i conti con la concorrenza di uno scatenato Livorno.

Michele Flori