La ’nuova Pistoiese’. Iorio presenta il progetto

PISTOIA

Dopo giorni di tira e molla e di voci contrastanti, finalmente è stata ufficializzata la data di nascita della nuova società che rappresenterà calcisticamente Pistoia nella prossima stagione. Il 4 giugno, alle ore 18 al Nursery Campus in Via Bonellina, vedrà la luce il progetto della "nuova Pistoiese", come l’ha chiamata Sergio Iorio all’interno del suo invito aperto alla città condiviso nel pomeriggio di ieri.

Un primo, fondamentale, passo che con ogni probabilità porterà il club arancione a disputare la Serie D nella stagione sportiva 2024/2025. Il motivo, come ormai viene ripetuto, da settimane, è ben noto: la proprietà dell’ormai ex Aglianese Calcio ha deciso di abbandonare Agliana e trasferire il titolo sportivo nel capoluogo di provincia.

Per quanto riguarda la possibilità di disputare la quarta serie nel prossimo campionato, la società ne ha il diritto avendo ereditato lo status dell’Aglianese, ma formalmente sarà necessario attendere l’iscrizione, per la quale è previsto il termine ultimo il prossimo 12 luglio. Si tratta dunque solo di puro tecnicismo, ma in via ufficiosa possiamo già dire che ci sarà solamente un club della provincia di Pistoia a disputare la Serie D il prossimo anno. All’interno del proprio messaggio, Iorio non menziona mai il nome "Pistoia Football Club", ma anche i nodi burocratici per la scelta della nuova denominazione sono ormai sciolti.

Iorio ha voluto sottolineare come non sia stato semplice portare a termine tutte le pratiche per dare il via al nuovo progetto. "Non nascondo che sono stati giorni pienissimi di lavoro – si legge nella lettera – per portare a debito compimento (formale e sostanziale) moltissime condizioni ostative al progetto, che hanno coinvolto le amministrazioni comunali di Pistoia di Agliana, la Figc nonché Lnd, il curatore fallimentare, tra le principali controparti. Il tutto col supporto continuo ed assiduo dell’amministrazione comunale di Pistoia, nella persona del sindaco, e del main sponsor, Vannino Vannucci, che ringrazio apertamente sin d’ora In parallelo a quanto sopra, sono state portate avanti varie iniziative, volte anche a costruire la "squadra (non ancora quella sul campo) manageriale" che, con slancio ed entusiasmo, è stata identificata per implementare il progetto". È quindi assai probabile che il 4 giugno, oltre a Iorio e a Vannucci, sia presente anche l’organigramma dirigenziale e, chissà, anche il nuovo allenatore. Tempo al tempo, ben presto tutto sarà più chiaro.

Michele Flori