La "Musica del mondo" di Eugenio Bennato

"Musica del mondo", ovvero tarantelle, tamurriate, suoni magrebini, storie musicali dei popoli del mare di mezzo suonate e cantate nella cifra che lo rende riconoscibile al pubblico, che fa dire che è lui sul palco, Eugenio Bennato. Esclusiva toscana domani, venerdì 17 gennaio, al Santomato Live Club con una serata voluta e organizzata dalla rassegna diretta da Tony De Angelis con Lookmyart.event. Artista partenopeo che ha rivoluzionato il canto popolare miscelando i diversi suoni del Mediterraneo, donando un suono etnico alla musica e alla storia della tradizione delle Terre del Sud peninsulare. Storie culturali diverse si intrecciano in un vorticoso suono dalle diverse sfumature che danno vita allo spettacolo del cantautore. La tradizione, per continuare a esistere, ha bisogno dell’innovazione e Bennato non è che il perfetto equilibrio e la calzante dimostrazione dell’obiettivo raggiunto.

"Negli anni Settanta, da ragazzo – ricorda lui –, mi inventai la Nuova Compagnia di Canto Popolare, una band musicale che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del Sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i briganti della storia meridionale, poi vennero i migranti del Mediterraneo, poi venne Taranta Power, che segnò l’ingresso della musica etnica italiana nella world music. Da sempre una musica delle minoranze, una musica che conta poco nel business della civiltà globale. L’ultimo mio lavoro si intitola ‘Vento popolare’. Ci ritrovo il mio punto di partenza, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano".

Uscito lo scorso 10 gennaio, "Musica dal mondo" (Sponda Sud, distr. Imusician) è una raccolta di dodici brani che custodiscono l’essenza della musica popolare, dalla scelta dei temi, come il valore della diversità, la memoria collettiva e personale, l’eredità culturale, la giustizia sociale e la lotta per i diritti, a quella dei suoni, folk, etnici e word, sempre aperti a nuove contaminazioni. "Musica del mondo" è un viaggio verso l’altro, un movimento che è già in sé luogo d’incontro: un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza. Il concerto inizia alle 22, per chi lo desidera dalle 20 cena a buffet. Informazioni e biglietti chiamando i numeri sempre attivi 0573.760747; 333.4657051 o 338.1301004.

Ma la settimana del Santomato Live inizia come sempre di giovedì e prosegue al sabato. Si parte dunque stasera, giovedì 16, con back jam speciale Iron Maiden: la jam è aperta a tutti, anche ai flautisti, che potranno scegliere il pezzo da suonare o cantare. All’interno dell’evento su Facebook è presente la scaletta della serata; chi vuole può commentare scrivendo il titolo del brano e lo strumento suonato. Sabato invece spazio alla serata Crazy 90’s, irresistibile show con dj set, animazione ed effetti speciali che arriva negli spazi al chiuso del circolo di via Montalese dopo il successo di piazza per la notte pistoiese del Capodanno.

l.m.