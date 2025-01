La Miss punta Sanremo: "Spero nella chiamata"

Carlo Conti potrebbe invitare Ofelia Passaponti a Sanremo. L’appello è partito dal palco dello stabilimento termale Tettuccio durante l’evento di conclusione della settima edizione della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo". Un coro a più voci, capitanato da Marcello Cambi, lo storico addetto stampa del concorso di Miss Italia. "Mi sento pronta anche per questa esperienza e spero in una telefonata di Carlo Conti - ha esclamato Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024 -. Sto lavorando con passione nel programma di Amadeus e sto studiando recitazione". La vincitrice del concorso più famoso d’Italia è stata l’ospite numero 300 della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo".

"Abbiamo chiuso l’anno in bellezza nel vero senso della parola - commenta Simona Peselli, direttore editoriale della manifestazione -. Sono stati 12 mesi ricchi di ospiti interessanti che voglio ringraziare per la fiducia e l’amicizia accordata". Allo stabilimento termale Tettuccio nel 2024 sono arrivati Walter Veltroni con il libro sui fratelli Kennedy, il conduttore di " Striscia la notizia" Cristiano Militello, la musicista Lina Gervasi. Spazio anche per il giornalismo d’inchiesta. Per gli appassionati di storia c’è stato spazio per la presentazione di testi storici insieme a Franco Cardini, Riccardo Nencini e il Presidente della Regione Eugenio Giani.

E poi "A tu per tu con la violenza", sette appuntamenti insieme ad Ilaria Bonuccelli per affrontare la violenza di genere e sulle donne, con protagonisti, vittime, parenti e legali. "Una carrellata di emozioni. A settembre per la seconda volta è tornato come ospite il maestro Andrea Bocelli - ricorda Simona Peselli -. La dimostrazione dell’amicizia e della stima reciproca fra noi e la famiglia Bocelli che dura da anni. Un regalo per la città e una piacevole sorpresa per i turisti".

Il calendario della rassegna era stato presentato nella sala stampa della camera dei Deputati a Roma. "Insieme all’onorevole Tiziana Nisini, che ringrazio per l’affetto che ripone nei nostri confronti - annuncia il direttore editoriale Simona Peselli - a gennaio racconteremo e illustreremo alla stampa il progetto per il 2025. Ci saranno 40 nuovi appuntamenti con ospiti illustri che si svolgeranno sempre all’interno dello stabilimento termale Tettuccio. Gli eventi saranno sempre tutti con ingresso libero per il pubblico".

Giovanna La Porta