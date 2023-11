La mappa delle scuole aperte e non

Scuole chiuse per ordinanza dei sindaci oggi nei comuni di Agliana, Montale, Quarrata, Pescia. Aperte invece a Pistoia, Serravalle e Casalguidi. La decisione di tenere chiusi i plessi (scuole di ogni ordine e grado) nei territori alluvionati è stata presa dalle amministrazioni comunali per la situazione generale, per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità. Ci sono edifici infatti colpiti in maniera significativa dove sono ancora in corso operazioni di pulizia e di ripristino delle linee elettriche. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado di Pistoia tuttavia, saranno molti gli studenti che non potranno raggiungere gli istituti, mentre molti altri "angeli del fango" si stanno organizzando per andare ad aiutare i paesi in difficoltà invece di sedere ai banchi. Problemi logistici anche per i prof.