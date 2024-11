La mappa dei cantieri aperti. Lavori in corso su quattro ponti. La Provincia detta i tempi

La Provincia di Pistoia ha incontrato i cittadini e gli amministratori per fare il punto sulla condizione dei ponti e delle strade e individuare soluzioni. Al termine di un’assemblea molto partecipata che si è svolta l’altro ieri, e a cui ha preso parte anche la minoranza consiliare, l’amministrazione presieduta da Gabriele Bacci ha diffuso una nota riassuntiva. "Dopo l’incontro con i referenti della Provincia, il presidente Luca Marmo e la delegata alla viabilità Lisa Amidei – scrive Leonardo Corsini per il Comune – è emerso che per il Ponte dei Mandrini i lavori affidati alla ditta sono rimandati a primavera. Avranno una durata massima didue mesi e in questo periodo è possibile una riapertura del traffico anche a lavori in fase di esecuzione. Ponte su Pianone: i lavori sono stati finanziati e avranno poco impatto sul traffico, non è prevista la chiusura totale. Ponte su Piastroso: l’intervento prevederà la chiusura totale, la durata dei lavori sarà dai 30 ai 60 giorni. Di tutti i lavori sui ponti, attendiamo il cronoprogramma. Sp 20: lo sfalcio è iniziato a novembre. Nell’annualità 2025 sarà eseguito il lavoro direttamente dalla Provincia e non dall’Unione dei Comuni come negli anni passati. Sp 37: possibile declassamento. Verranno valutati e concordati con il Comune, i criteri e le possibilità di sostenibilità economica per il declassamento. Verranno cercate nel bilancio provinciale 2025 le risorse per la sistemazione del fondo stradale".

Al termine dell’incontro è stato chiesto dall’assessore del Comune di Abetone Cutigliano, Lorenzo Ferrari, un tavolo tecnico tra parte politica e tecnica per collaborare e coordinare le esigenze della popolazione interessata all’interruzioni del traffico. "Ci facciamo carico – scrive ancora Corsini – dei rapporti con i referenti della Provincia e i suoi tecnici e attendiamo il programma e la documentazione per informare la popolazione rapidamente". A trarre le conclusioni un soddisfatto assessore Lorenzo Ferrari: "La Provincia si è manifestata collaborativa e si è resa disponibile a un incontro, anche con i tecnici, in cui individuare le possibili soluzioni e uscire con un rogramma dei tempi da fornire alla popolazione. È stato un incontro produttivo dal quale aspettiamo i risultati". Molte le domande dal pubblico, in un clima pacato e produttivo.

Andrea Nannini