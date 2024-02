La manifestazione

Il primo evento organizzato a Pistoia dall’Asd Padelmaniac ha riscosso subito un ottimo successo. La neonata società, fondata da David Santalucia e gestita anche dal figlio Lorenzo (istruttore di padel, ma pure portiere del Ponte Buggianese in Eccellenza), ha dato vita all’interno del "Nursery Campus" di Vannucci Piante alla prima edizione della "Coppa Carnevale", competizione a livello amatoriale, che si è svolta lo scorso sabato. Una manifestazione alla quale hanno partecipato in totale 16 coppie di giocatori, divise equamente in due tabelloni. Nel primo, la vittoria è andata alla coppia Aiello-Bettelli, che ha potuto così festeggiare la conquista dei premi (materiali da gioco e scontistiche sulla piattaforma di acquisto Padelmaniac2023.com).

Nel secondo tabellone, invece, ad aggiudicarsi il successo è stato il tandem Foresi-Marcogiuseppe, che ha chiuso davanti alla coppia Roncara-Stefanini e a quella Tesi-Minichello, rispettivamente seconda e terza della classifica finale. "Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento - è il commento di Lorenzo Santalucia - e in generale siamo contenti del movimento che stiamo creando. L’interesse attorno alla nostra attività sta crescendo". Nello specifico, l’intento dell’Asd Padelmaniac è quello di organizzare tornei e manifestazioni dedicati agli amanti di questa disciplina i cui numeri negli ultimi anni stanno salendo sensibilmente. "Tutto è nato quasi per scherzo. Dopo aver organizzato un torneo a Montecatini, abbiamo provato a realizzare qualcosa di più grande e senza eguali in Toscana - continua Lorenzo - A Pistoia, ma così come nel resto della nostra regione, si gioca nei circoli (circa una decina in provincia, nda) ma senza spostarsi. Il nostro obiettivo è proprio questo: creare un movimento che porti le persone a muoversi, rimanendo ovviamente nell’ambito amatoriale".

Il lavoro dell’associazione pistoiese è intenso. "Dopo il torneo di sabato, abbiamo già un accordo per inscenare un nuovo evento a marzo, sempre al "Nursery Campus". Ma non ci fermiamo: puntiamo infatti ad ampliare il nostro raggio d’azione in tutta la Toscana".

Francesco Bocchini