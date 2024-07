La futura gestione dell’inceneritore. Il Cis ha pubblicato il nuovo bando

E’ pronto ed è attualmente in fase di pubblicazione il bando per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Montale per i prossimi tre anni più uno, così come era stato deciso dall’assemblea dei soci di Cis, composta dai tre sindaci di Montale, Agliana e Quarrata, nello scorso mese di aprile. Per l’effettuazione della procedura di gara il Cis spa, la società proprietaria dell’impianto, si è avvalsa come stazione appaltante dei servizi di Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico) che è inserita nell’apposito elenco di Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il bando con tutti i documenti allegati verrà pubblicato nei prossimi giorni da Cispel e si potrà consultare anche tramite un link che verrà posto nel sito del Cis spa dove attualmente appare solo l’avviso della procedura di gara aperta e la determinazione dell’amministratore unico Edoardo Franceschi che stabilisce l’affidamento della procedura a Cispel. L’entità del bando, circa otto milioni di euro l’anno per tre anni più l’eventuale quarto anno, supera la soglia di importo per la quale Cis spa sarebbe stata qualificata per l’emissione di un bando e in autonomia.

Il bando è rivolto a società qualificate che abbiano già esperienze di conduzione di impianti della stessa natura. La scadenza per la presentazione delle domande da parte delle società interessate è la fine del mese di ottobre. Il bando include, oltre alla conduzione, anche una serie di interventi di manutenzione per una spesa intorno ai tre milioni e mezzo di euro.

"Si tratta di interventi di manutenzione e di aggiornamenti – spiega l’amministratore unico di Cis spa Edoardo Franceschi – che servono a mantenere l’impianto in perfetta efficienza e sicurezza". Non verrà quindi modificata la struttura dell’impianto che continuerà ad operare su due linee di combustione, la linea uno e la linea tre, e non verrà aumentata la capacità, nel senso della quantità di rifiuti trattati. Si tratta quindi di interventi di manutenzione di rilevanza molto diversa da quelli previsti nelle due proposte di ammodernamento che erano state presentate da Ladurnere e da Alia-Hera che prevedevano operazioni sull’impianto da oltre venti milioni di euro. La manutenzione prevista nel bando segue le linee della relazione sull’impianto presentata dall’amministratore unico Franceschi ai Comuni proprietari. Uno degli aspetti prioritari riguarda la manutenzione della turbina che serve a produrre energia elettrica, una sorta di tagliando a una delle attrezzature fondamentali dell’impianto. Il nuovo gestore individuato tramite la gara prenderà le redini dell’impianto dal primo gennaio 2025, mentre fino al 31 dicembre è stata prorogata la gestione a Ladurner.

Giacomo Bini