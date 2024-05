La Fenice, una vittoria per dire addio alla B2

Un successo per congedarsi dalle categorie nazionali. Il Pistoia Volley La Fenice chiude la sua avventura nel campionato femminile di serie B2 dopo 5 stagioni: lo fa battendo Scandicci 3-1 (25-17, 25-22, 24-26, 25-15) nella ventiseiesima e ultima giornata del girone G. La squadra fuxiablu retrocede in serie C, ma ha buone possibilità di ripescaggio (sempre che la dirigenza ne faccia domanda).

La Zona Mazzoni alza bandiera bianca prima di giocare. Clamoroso in serie C maschile, ove la squadra dei Vigili del fuoco preferisce evitare l’inutile trasferta in terra aretina, dando forfait all’ultimo momento: niente gara-3 contro il Tesivolley Arezzo, alla luce della retrocessione dalla B2 alla C di Prato, che ha reso superfluo il playout. Prevedibile sconfitta a tavolino decisa dal giudice sportivo e soprattutto la certezza del prossimo torneo: sarà serie D, visto che ora fare domanda di ripescaggio in C diventa una vera e propria impresa. In C femminile, dopo aver vinto 3-2 a Siena la Pieve a Nievole di coach Lorenzo Branduardi è stata spettatrice interessata della sfida tra Donoratico e Siena, nella quale le livornesi si sono imposte 3-2. Sabato prossimo 18 maggio, dalle 18 alla palestra comunale Fanciullacci di Pieve a Nievole, il Montebianco se la vedrà con Donoratico.

In D femminile la stagione regolare finisce con un’affermazione da parte di Buggiano e le battute d’arresto di Bottegone e Aglianese. Nel girone B, l’AM Flora Buggiano dell’allenatrice Alessandra Pellegrini conclude in bellezza, espugnando 3-0 (23, 18, 18) il campo del Volley Art Il Bisonte Firenze. Nello stesso girone, il Progetto Volley Bottegone di Michele Barbiero soccombe 3-2 (23-25, 24-26, 25-21, 25-23, 15-11) a Capannori contro la Nottolini: seconda piazza a quota 64 e prossimi playoff, che disputerà contro Calci e Certaldo (girone all’italiana con partite di andata e ritorno). Nel girone C, perde 3-0 (27, 22, 18) in casa la retrocessa Aglianese-2 di Lazzarini e Donnini.

Gianluca Barni