La Farmacia Comunale fa l’orario continuato

La farmacia comunale di San Marcello Piteglio assume e aumenta significativamente l’orario di apertura. A rendere pubblica la notizia è stato il sindaco di San Marcello Piteglio, con una sua nota. "Si amplia il servizio della farmacia comunale di San Marcello, – scrive il primo cittadino - a partire dal primo gennaio prossimo, gli orari della farmacia si amplieranno notevolmente per rispondere al meglio alle esigenze e alle richieste dei cittadini. Cade la chiusura del lunedì mattina così come quella del primo pomeriggio di ogni giorno. La farmacia rimarrà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 19.30". Invitando i cittadini a diffondere l’informazione. La farmacia va molto bene, ci sono state richieste di ampliare le offerte, sia per prodotti come per servizi.

Andrea Nannini