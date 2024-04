La droga nascosta nei barattoli . Sequestrato mezzo chilo di hashish

Ancora un colpo allo spaccio. La polizia ha arrestato due spacciatori e ha sequestrato stupefacente per circa mezzo chilo e oltre 16.000 euro in un’operazione antidroga.

L’operazione di polizia giudiziaria della squadra mobile di Prato ha portato all’arresto di due italiani di 45 e 22 anni, il primo residente in provincia di Pistoia, pregiudicato per reati specifici e già condannato per un analogo reato nel 2011; il secondo, il più giovane, residente a Firenze, incensurato. Da alcuni giorni gli investigatori della squadra mobile avevano raccolto indizi sul conto di un pregiudicato che era solito usare per i suoi spostamenti un furgone preso a noleggio su cui si è focalizzata l’attenzione degli investigatori che hanno seguito gli spostamenti del mezzo tra Prato e la provincia di Firenze, in particolare nel territorio del comune di Montelupo Fiorentino.

Venerdì, dopo alcuni passaggi e soste a Prato, il mezzo si è recato fuori provincia seguito a distanza dalla pattuglia della polizia fino a un comune della provincia di Firenze dove gli investigatori, con l’ausilio di personale di polizia del commissariato di Empoli procedevano ad accertamenti in un immobile dove il sospettato era entrato. La perquisizione ha consentito di rinvenire nel locale diversi contenitori in vetro all’interno dei quali era custodito dell’hashish, mentre in altri sacchetti in plastica c’era della marijuana; inoltre sono stati trovati due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente che confermavano come il luogo fosse usato per le attività illegali.

Nell’abitazione è stato identificato il ventiduenne, anch’egli coinvolto a vario titolo nel giro di spaccio. La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione ove il giovane ha la residenza, nel comune di Firenze, ha consentito di rinvenire e sequestrare marijuana per un peso di circa 160 grammi e la somma di circa 16.000 euro, provento dell’attività di spaccio. Al termine dell’operazione che ha portato al sequestro di oltre 500 grammi di stupefacente e oltre 16.000 euro in contanti, i due sono stati arrestati.