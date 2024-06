La Doll Therapy è arrivata a Le Lame

Dalla teoria alla pratica, vicini alla persona, per dimostrare l’efficacia di un approccio diverso alla malattia. Atto finale nei giorni scorsi per gli studenti dell’Istituto Einaudi di Pistoia alle prese con la formazione in materia di Doll Therapy, terapia non farmacologica usata come rimedio nella lotta contro la demenza senile, approdata alla Rsa Le Lame di Agliana in una prova sul campo. È stata la classe 4Cs, accompagnata da due studenti della 3Ds e dalle professoresse Daniela Galardi, vicepreside dell’Istituto, e Silvia Bucciantini, a recarsi presso la struttura che accoglie persone anziane non autosufficienti. I ragazzi e le ragazze dell’Istituto Luigi Einaudi, indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale, nello scorso mese di marzo hanno seguito un corso di formazione intensivo sulla corretta somministrazione della terapia alle persone con demenza senile, in particolare Alzheimer. Gli effetti delle bambole sugli anziani ospiti sono stati sorprendenti. Dopo i primi momenti di comprensibile diffidenza infatti, i malati hanno iniziato a relazionarsi con le bambole con affetto e cura, probabilmente rivedendo in esse persone care. Le bambole della Doll therapy hanno infatti la capacità di riportare alla memoria emozioni e vissuti riguardo l’esperienza della genitorialità, promuovendo sensazioni positive relative alle proprie capacità, oltre che quiete e benessere. Durante la prova dei ragazzi e delle ragazze si è assistito a una evidente riduzione dello stato di agitazione, a un aumento dell’interazione sociale e del tono dell’umore, oltre del benessere complessivo delle persone. Un’occasione per i ragazzi e le ragazze di vivere un ulteriore momento di crescita personale oltre che scolastica.

l.m.