La Diocesi si raccoglie per il Papa. Domani il suffragio in Duomo. Una preghiera fino alla sepoltura

Per la Diocesi di Pistoia sarà domani, giovedì 24 aprile, alle ore 18, nella Cattedrale di San Zeno il momento principale di raccoglimento e di suffragio per Papa Francesco, con una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli. Nel dare comunicazione di quella celebrazione, che certamente richiamerà moltissimi fedeli, da tutte le parrocchie della Diocesi il vescovo Tardelli ha voluto citare, una frase di papa Bergoglio che riassume in sé tutto il senso del suo pontificato: "Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza".

Per quanto riguarda invece la Diocesi di Pescia si terrà, nella cattedrale, una veglia di preghiera per papa Francesco, presieduta dal vescovo Tardelli, stasera, mercoledì 23 aprile alle ore 21. Il vescovo ha indicato inoltre un’intenzione di preghiera da aggiungere alla preghiera dei fedeli di tutte le Sante Messe fino al giorno della sepoltura del Santo Padre: "Per il Santo Padre Francesco: Dio che lo ha scelto come successore di Pietro a guidare la santa chiesa e che lo ha chiamato a essere testimone del suo amore misericordioso in tutto il mondo, particolarmente verso i poveri e gli emarginati, lo accolga tra le sue braccia donandogli il premio preparato per i suoi servitori fedeli".

La veglia a Pescia di stasera e la Santa Messa di suffragio a Pistoia di domani in Duomo, sono i due momenti promossi dalla diocesi. Sono lasciati invece alla spontanea iniziativa di parrocchie, associazioni e singole persone altre iniziative di omaggio e ricordo di papa Francesco e anche eventuali viaggi a Roma per il funerale di sabato prossimo. Si segnala, tra le altre iniziative, un momento di preghiera organizzato dalla Prepositura di Montale nella chiesa parrocchiale stasera, mercoledì 23, alle ore 21.15 in cui sono previsti ricordi di papa Francesco anche da parte di persone della comunità montalese.

La parrocchia ha invitato "l’intera comunità a far memoria del pastore buono, il tessitore di riconciliazione e di pace". Molte parrocchie hanno comunicato nei loro profili Facebook, oltre a preghiere per il Papa anche un invito a partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo in Duomo.

Anche l’Unitalsi di Pistoia fa sapere che non andrà al funerale a Roma, ma si unirà alla Messa presieduta dal vescovo nella cattedrale. L’orientamento prevalente è quindi quello di fare della celebrazione di domani un momento di unione di tutta la comunità diocesana.

Giacomo Bini