La Croce Rossa in campo per sostenere le famiglie in difficoltà

Una raccolta solidale dell Croce Rossa per sostenere le famiglie in difficoltà.La raccolta si svolgerà oggi al punto vendita "Mille Idee" a Quarrata I volontari saranno all’esterno del negozio per dare tutte le informazioni su questa iniziativa solidale e per raccogliere il materiale che i cittadini vorranno donare fra i prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale oltre che materiale scolastico (quaderni, penne, matite, pennarelli). Il materiale raccolto sarà distribuito alle famiglie quarratine in difficoltà con la collaborazione dell’associazione Pozzo di Giacobbe onlus e dell’Emporio Sociale di Quarrata. "Riempire il nostro carrello solidale con questi materiali rappresenta un gesto semplice che può fare la differenza per molte persone che in questo momento vivono situazioni di disagio economico e sociale - spiega Gino Giuntini, Presidente della Croce Rossa Italiana-Comitato di Piana Pistoiese -. Ogni contributo, anche piccolo, può essere un grande aiuto".