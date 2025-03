La collina viene giù. Seppellita l’azienda che produce cactus: "Persi anni di lavoro"

Un’azienda di eccellenza nella produzione di piante grasse, adesso distrutta: è la Drovandi cactus di Paolo Drovandi, che la frana a Forrottoli, nel territorio collinare del Montalbano, ha completamente abbattuto nella notte tra venerdì e sabato. Un intero costone della collina, ricca di vegetazione, in particolare ulivi, si è staccato trascinando con sé tutto quello che trovava sul suo percorso. Una ferita enorme sul versante del Montalbano visibile anche percorrendo la Via Europa che collega Santonuovo con Casalguidi. "Ero in casa, verso le 22,30 all’improvviso ho visto entrare acqua mista a fango dalla finestra - racconta lo stesso Drovandi - mi sono meravigliato e sono uscito fuori per controllare da dove venisse. Ho sentito uno strano rumore, ho alzato gli occhi e ho visto la collina che stava franando e che seppelliva tutto. Venivano giù fango, acqua, tronchi, che hanno preso in pieno le otto serre, i mezzi, l’auto. Io e la mia compagna siamo immediatamente scappati via, la casa ora è inagibile e i vigili non ci fanno entrare finché non saranno state fatte tutte le perizie. In pochi minuti sono andati perduti anni di sacrifici e lavoro".

Per verificare l’entità della frana e la presenza eventuale di persone da mettere in sicurezza poco dopo sono arrivati i volontari della Protezione Civile. Anche le due strade che collegano la frazione, via Guado o Granchiaie e via della Fonte, sono ora interrotte a causa dell’enorme frana, lasciando isolate quattro persone. Nella mattinata di ieri sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del Comune di Quarrata insieme al sindaco Gabriele Romiti, per un sopralluogo. Per il momento il Comune provvederà a supportare le persone che sono rimaste bloccate facendo portare viveri e generi di prima necessità. L’intervento con un drenaggio preliminare alla riapertura delle strade è stato attivato in somma urgenza.

Ma tutto il territorio collinare del Montalbano in seguito alle intense precipitazioni è stato colpito da eventi franosi: già nel pomeriggio di venerdì sempre a Forrottoli in via Scopetana c’era stato un cedimento, rimosso dopo poco, che aveva invaso tutta la carreggiata e impediva il transito ai residenti. Sulla via che porta a Montemagno ha ceduto un tratto del fondo stradale, adesso transennato con restringimento di carreggiata. Anche a Lucciano, in via di Bindino c’è stato un cedimento della strada.

Daniela Gori