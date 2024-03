La ciclabile da piazza Oplà. Un percorso fino in centro per una città più green

Da lunedì partirà l’intervento per collegare piazza Oplà con via Donatori del Sangue, passando attraverso il Parco della Rana, via di Valdibrana e via del Villone. Intanto è in corso l’intervento per la pista ciclopedonale da via del Funaro a via Traversa passando da viale Matteotti e si sono conclusi i lavori per quella che da via Casella raggiunge via Fattori nella zona di Pistoia Ovest. Prossimamente prenderanno il via gli interventi. Si tratta dei percorsi da viale Petrocchi a piazza San Francesco, da via del Villone (secondo tratto) a via dei Pappagalli e della Ciclovia del Sole. La pista ciclabile che da piazza Oplà raggiungerà via Donatori del Sangue, passerà attraverso il Parco della Rana, via di Valdibrana e via del Villone. Nel parcheggio scambiatore di piazza Oplà sarà realizzata una velostazione.

"Il Comune di Pistoia ha partecipato al “Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile” promosso dal Ministero dell’Ambiente per ottenere fondi da investire sulla mobilità alternativa", ricorda l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei.

Ecco in dettaglio gli altri interventi. Itinerario ciclabile da via del Villone a via dei Pappagalli (lotto 2). Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile tra via del Villone, incrocio con via Donatori del Sangue, e via dei Pappagalli. Il lotto prevede inoltre la realizzazione di percorsi dotati di linguaggio Loges (Linea di orientamento guida e sicurezza) per disabili visivi. Itinerario ciclabile da Piazza San Francesco a Pistoia Ovest (Lotto 3). Questo intervento prevede la realizzazione del percorso tra la stazione di Pistoia Ovest e piazza San Francesco. Sarà realizzata una pista ciclopedonale in Largo Molinuzzo e piazza San Francesco. L’importo dei tre lotti è di circa un milione e 700mila euro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente per 600mila euro e dal Comune di Pistoia per circa un milione e 100mila euro.

Pista ciclabile per collegare il quartiere di San Lorenzo con viale Matteotti. Sono in corso i lavori per realizzare la pista ciclabile in via del Funaro per poi proseguire in viale Matteotti. I posti auto tolti verranno recuperati nel tratto di viale Matteotti da via del Funaro a via Cavallerizza. In viale Matteotti la pista percorrerà il lato opposto alle Mura urbane e sarà anche a servizio della scuola Il Melograno. Infine, la Ciclovia del Sole, nel tratto pistoiese, avrà una lunghezza di quasi 10 chilometri, con inizio dalla stazione ferroviaria di Pistoia fino ad arrivare al confine con il comune di Montale. Il percorso partirà da piazza Dante Alighieri, per proseguire in via delle Mura Urbane. Dal Parco di piazza della Resistenza, si ricollega poi alla pista ciclabile di viale Arcadia e quindi al Cimitero Comunale. L’ultimo tratto tocca la strada provinciale Montalese (via Sestini). L’opera è finanziata con fondi dell’Unione Europea, e l’importo complessivo dei lavori ammonta a oltre 3 milioni di euro. Infine, si sono conclusi i lavori della ciclabile lungo via Casella e via Fattori, per un costo di 350mila euro, finanziati con risorse statali e dal Comune per 29.418 euro.