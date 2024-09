"La casa rossa" Nel mondo di Fiorenzo Gori

Oggi, mercoledì 25 settembre, alle ore 16,30 si inaugura alle Fornaci, nello spazio incontri "L’Angolo", in via Capitini 390, una mostra di disegni di Fiorenzo Gori, l’artista, poeta e pedagogista scomparso nel 2023. Il titolo della mostra è "La casa rossa", lo stesso dell’ultimo libro di Fiorenzo Gori. L’esposizione raccoglie le opere più significative degli ultimi vent’anni della produzione di Gori. Si tratta di un ricco patrimonio di creatività e intelligenza prodotto da una delle figure più rappresentative della cultura pistoiese degli ultimi decenni. Così come il libro, "La casa rossa" costituisce una sorta di autobiografia spirituale dell’autore, in cui i luoghi geografici e i luoghi dell’anima si coniugano in un unico percorso esistenziale e artistico. Pedagogista e insegnante, durante la sua attività Gori si è dedicato alla ricerca didattica e ha animato gruppi di ricerca-azione nelle diverse discipline alla guida del Cidi (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti). Colpito da una grave malattia che lo ha costretto ad andare in pensione ancora giovane, ha dato voce alla sua creatività realizzando disegni a china acquarellati e filastrocche per bambini e per adulti, in cui ha espresso la propria personale visione del mondo. Le filastrocche scritte da Fiorenzo Gori, e illustrate dai suoi disegni, sono opere poetiche di una profondità e leggerezza uniche, come solo un animo genuino e riflessivo come il suo poteva concepire. Si tratta di creazioni cariche di fantasia e al contempo di senso civico, di motivazione educativa, di concetti e valori umani di grande spessore.

La visita alla mostra consente di entrare nel mondo di Fiorenzo, quello che lui amava definire della possibilità, delle ipotesi secondo il metodo scientifico popperiano a lui tanto caro. Le congetture di Fiorenzo hanno preso la forma di poesie e di disegni, ma anche di attività sociali e pedagogiche di grande generosità. In occasione dell’inaugurazione, interverranno Giuliana Valenti, moglie dell’artista, Rita Gualtierotti, conduttrice di gruppi di scrittura creativa ed autobiografica e diversi amici del pittore.

La mostra "La casa rossa" resterà allo spazio L’Angolo, dal 25 settembre al 18 ottobre, visitabile gratuitamente nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

L’iniziativa è parte di "Socialmente" progetto di socializzazione dedicato alla terza età a cura dell’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale e delle associazioni del progetto: Auser Territoriale Pistoia OdV, Anteas Pistoia OdV; Arciconfraternita Misericordia Pistoia OdV; Apd Pistoia Aps; Arci Comitato Provinciale Pistoia.

Per informazioni è possibile contattare AnzianInforma al numero 0573.505243 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Giacomo Bini