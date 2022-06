La carica dei 1370 atleti pronta per l’ultramarathon

Presentata nella Sala Nardi della Provincia di Pistoia, la 45ª edizione della ultramarathon Pistoia Abetone, che si disputerà domenica 26 giugno, con partenza dalla Piazza del Duomo di Pistoia alle 7.30. Si scaldano i muscoli degli atleti che si cimenteranno sui 30 chilometri del primo traguardo, a San Marcello, o per il secondo, all’Abetone, 50 chilometri dopo la partenza. Entusiasmo alle stelle per organizzatori e per i 1370 partecipanti già iscritti per il traguardo più impegnativo, che potranno tornare a vivere le emozioni della gara. Ci saranno atleti di 20 regioni italiane e sono 24 le nazioni rappresentate per una cinquantina di atleti stranieri: Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Ungheria, Polonia, Romania, Albania, Germania, Moldavia, Germania, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Venezuela, Messico, Colombia, Giappone, Thailandia, Filippine, India, Marocco, Ruanda, Australia, a dimostrazione del credito che l’Asd Silvano Fedi, organizzatrice dell’evento, ha saputo guadagnarsi negli anni. È previsto inoltre il "4° traguardo" riservato ad atleti diversamente abili, con partenza dal piazzale de Le Regine e arrivo nella Piazza delle Piramidi. Un momento di puro entusiasmo a cui parteciperanno più di 300 persone e 15 associazioni. Per il percorso di 20 km, (camminata a passo libero) da San Marcello ad Abetone e per la "Traversata Notturna" dal Rifugio Portafranca fino al Monte Maiori, le iscrizioni si chiuderanno stasera. A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro per tre volte sono stati, Sergio Pozzi, Alexei Kononov e Matteo Lucchese, tra le donne, con quattro successi Carla Leporatti, Monica Casiraghi e Monica Carlin. Impressionante la performance di Aurelia Fiorini Marini che si è classificata nelle prime dieci posizioni per 11 volte in dodici edizioni, mentre Elvino Gennari e Gaetano Cardia sono arrivati nei primi dieci per 9 volte.

Come non ricordare il marescano Valerio Puccianti, che ha gareggiato fino a 97 anni continuando a realizzare tempi più che buoni nonostante l’età. Sono intervenuti: il presidente della Provincia e i sindaci dei Comuni coinvolti, il presidente del Comitato organizzatore, Franco Ballati, il responsabile organizzativo, Alfio Casagrande, il direttore tecnico, Guido Amerini. Il traffico subirà la chiusura della SS66 dalle 7,45 alle 10 tra Ponte Calcaiola e Le Piastre.

Andrea Nannini