Italia Viva vuole scendere in campo

Dopo il commissariamento del Comune anche Italia Viva fa sentire la sua voce in vista alle elezioni di giugno. "Quello a cui abbiamo assistito durante il consiglio con la sfiducia del sindaco di Abetone Cutigliano (nella foto Marcello Danti) – scrive il partito di Matteo Renzi – è stato il punto finale delle peggiori aspettative che avevamo sulle vicissitudini dell’amministrazione uscente. Un progetto targato Fratelli D’Italia che ha portato il giovane comune nato nel 2017 a concludere anzitempo le prime due amministrazioni avute. La destra porterà per sempre sulle proprie spalle la responsabilità storica di aver fallito per ben due volte, abdicando al ruolo conferito dai cittadini del comune che dovranno, a questo punto, chiedere conto. Di fronte a questo dramma che nessuno si meritava, la risposta non è, e non può essere, in chi evoca e fa campagna elettorale sulla scissione e il ritorno ai due comuni precedenti, oggettivamente irrealistica ma, al contrario, riteniamo che si debba valorizzare future e diverse articolazioni degli enti locali, anche in vista dei prossimi obblighi legislativi legati all’associazione dei servizi nei comuni con pochi abitanti. Come IV vogliamo dire la nostra nella partita di giugno, partendo dai progetti, aperti al dialogo con le altre forze civiche e politiche, senza personalismi e populismi, che hanno già fin troppo caratterizzato il dibattito degli ultimi mesi. Abetone e Cutigliano meritano di meglio. I riformisti – concludono i renziani – ci sono, e fortunatamente hanno un progetto per provare a recuperare questo scempio amministrativo e politico targato destra".

Andrea Nannini