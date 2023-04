Istituto Comprensivo Frank Carradori di Pistoia

Il 30 marzo la classe 3° A della Scuola Secondaria di I grado "Frank" è stata ospite presso la sede del Gruppo Carabinieri Forestali e del Reparto biodiversità di Pistoia, in via del Carmine, per conoscere più da vicino il lavoro che viene da loro svolto ogni giorno per tutelare l’ambiente e la biodiversità

presente nel nostro territorio. Tale visita nasce come approfondimento del progetto "Un albero per il futuro" a cui hanno aderito ben 12 classi del nostro Istituto e che porterà alla messa in dimora di alcune piante presso il nostro giardino scolastico. A scuola parliamo spesso di ambiente tuttavia avere la possibilità di sperimentare per un giorno il lavoro dei Carabinieri Forestali è stato un gran privilegio. Abbiamo imparato che la loro storia risale agli inizi del XIX secolo ma con il Dlg 1772016 sono stati assorbiti dai Carabinieri assumendone il sistema gerarchico interno e anche alcune funzioni. Il loro lavoro è importante sia a livello ambientale sia a livello sociale e si basa su un’organizzazione dei compiti ben precisa che richiede competenze specifiche, aggiornamento continuo sulla normativa vigente e sensibilità umana.

Il primo ufficio al quale qualsiasi cittadino può rivolgersi anche personalmente è la stazione. Il campo di indagine di questa sezione è assai vasto: tutela delle aree boschive, salvaguardia del suolo, l’anti bracconaggio, il corretto smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un lavoro operativo che richiede l’intervento in loco per compiere indagini e sanzionare chi viola la legge.

Per svolgere il loro lavoro, i Carabinieri Forestali si servono del GPS ma anche di strumenti più semplici per effettuare i rilievi e produrre la documentazione necessaria per le successive indagini.

Nella sede di Pistoia è presente anche il NIPAAF Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale: sono Carabinieri Forestali speciali che lavorano in borghese su indagini anche complesse, spesso in collaborazione con la magistratura. Possono utilizzare fototrappole e intercettazioni telefoniche per fermare il traffico illecito di piante e animali esotici o per punire altri reati dannosi anche per l’uomo.

Infine, abbiamo visitato anche il Reparto biodiversità che si occupa della cura delle Riserve Naturali Statali attraverso studio e manutenzione continua che coinvolge anche molti "operai" come falegnami, boscaioli e muratori. Gli educatori ambientali, invece, portano a tutti il messaggio del rispetto ambientale soprattutto presso le scuole.