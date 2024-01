Interventi post alluvione. Il Consorzio fa il punto

Già ultimati, o comunque in via di completamento, i lavori di somma urgenza affidati al Consorzio di Bonifica 3 medio Valdarno a Quarrata dopo la primissima fase d’emergenza provocata dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità del 2 novembre. Già cinque gli interventi portati a termine sugli argini dei torrenti coinvolti, per un totale di circa 300mila euro. La riparazione delle arginature compromesse riguarda lo Stella nelle frazioni di Casini (20 mila euro) e di Catena in località ponte Torto (due interventi da 100mila euro ciascuno), poi sul Senice in zona via Nuova (20mila euro). In zona viale Europa è stato rimosso un ponticino che era crollato nell’alveo dell’Impialla (9 mila euro), è stata inoltre completata la rimozione del materiale vegetale presso la bocca tarata del Fermulla in località Pollaiolo, dove sono state fatte anche alcune sistemazioni migliorative (50 mila euro). E’ ancora in corso invece il ripristino delle condizioni strutturali di altre arginature danneggiate, per un investimento di oltre 1 milione di euro in totale su altri cinque interventi. Si tratta della ricostruzione di diversi tratti degli argini sul Fosso Morione in località Palaie (400 mila euro), sul Fosso Molina in Via Folonica dove sono da ripristinare il muro e l’argine danneggiati e al Ponte alla Zoppa di Lucciano per diversi ripristini (200 mila euro).

Anche al confine tra la provincia di Pistoia e Prato, tra Quarrata e Seano, sui fossi Barberoni e Fermulla sono in corso diffusi interventi di ripristino delle scarpate arginali lungo i tratti vallivi, e lungo il fosso minore detto Gigarello per la ricucitura della rotta arginale (500 mila euro). Del piano di interventi di somma urgenza fanno parte anche i lavori in corso di completamento sull’argine da proteggere del torrente Castelnuovo a Cantagrillo (40 mila euro) mentre comincerà più avanti il ripristino della scarpata a lato fiume sul torrente Stella a Ponte Stella (90 mila euro), nel territorio di Serravalle Pistoiese. Le operazioni fanno parte dell’insieme di interventi che stanno riguardando anche i territori di Campi Bisenzio, Montemurlo, Prato e Sesto Fiorentino. "Le somme urgenze sono 25 per un valore complessivo di 3,6 milioni – fa sapere il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino – su queste stiamo lavorando per andare presto a completamento con gli argini completamente rifatti e rafforzati. Resta poi l’elenco dei 56 interventi per un importo complessivo stimato in 225 milioni di euro trasmesso al Commissario per l’emergenza, con i quali si penserebbe di poter avere un impatto significativo nella riduzione del rischio residuo nelle aree più colpite".

D.G.