Innovazione green. Giorgio Tesi Group fa un passo nel futuro : "Bilancio sostenibile"

PISTOIA

La Giorgio Tesi Vivai, una delle aziende leader del nostro territorio in ambito vivaistico per la produzione di piante ornamentali che poi vengono esportate in tutta Europa e anche nel resto del mondo, ha mantenuto fede agli impegni presi nei mesi scorsi andando a pubblicare il primo "Bilancio di Sostenibilità".

Si tratta di un passo in avanti decisamente importante per quel che concerne l’azienda di via di Badia perché serve per andare a mettere in evidenza l’impegno che viene riservato al rispetto di pratiche aziendali che siano responsabili e sostenibili. Nello specifico, la Giorgio Tesi Vivai ha redatto un documento su base volontaria che potrà essere condiviso con tutti gli attori interessati, partner, istituzioni, clienti e mondo imprenditoriale per quanto concerne la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e l’etica nella governance dell’impresa.

Le informazioni si riferiscono a quanto ottenuto alla fine dello scorso anno e vanno ad ispirarsi al Global Reporting Initiative (Principi Gri), così come altri protocolli molto importanti a livello internazionale. "Nel contesto di un mondo sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali – fanno sapere dall’azienda vivaistica – è stato intrapreso un percorso che integra i fattori della sostenibilità all’interno delle strategie aziendali, attribuendo particolare enfasi all’ambiente, alle persone e all’etica nella conduzione del business.

Questo report non vuole essere un resoconto dei progressi sviluppati in cinquant’anni di vita, ma ha l’ambizione di assumere un ruolo di guida nell’affrontare le sfide e nel cogliere le opportunità che si presenteranno in futuro, mantenendo sempre vivi e attuali i valori dei suoi fondatori che hanno lasciato un segno indelebile della cultura aziendale".

Uno strumento sicuramente innovativo per tutto il settore vivaistico, e per l’azienda Giorgio Tesi Vivai nello specifico, in un momento storico con diversi punti interrogativi davanti: dopo il boom post-Covid, con la richiesta di "green" arrivata alle stelle su scala internazionale, siamo ritornati ai numeri pre-pandemia ben prima delle previsioni che erano state fatte e, con le recenti alluvioni, anche i danni ai vivai – e in special modo alle piante che non si possono certo sostituire come un sacchetto di caramelle – hanno il loro peso sulla tenuta di tutto il comparto e del Distretto.

"Con il bilancio di sostenibilità vogliamo dimostrare che è possibile integrare la crescita economica con un forte impegno verso l’ambiente e la società – afferma Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Vivai – siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende del settore a pubblicare un documento di questo tipo e speriamo di ispirare altri a seguire il nostro esempio". E vedremo se, col passare del tempo, sarà davvero un traino oppure no anche per altri competitor.

Saverio Melegari