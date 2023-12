Iniziativa per Telethon. Baby calciatori in campo. Festa sugli spalti ma per pochi intimi

L’idea, lodevole, non ha avuto il seguito sperato. Peccato, per il piccolo, grande Mario Frustalupi, di cui si ricordava il nome, e per Fondazione Telethon, che avrebbe meritato una cospicua donazione (e speriamo che qualcuno abbia integrato la somma raccolta, frutto di una settantina i biglietti venduti per l’evento).

La prima edizione del "Memorial Mario Frustalupi", dedicata alle formazioni dei piccoli arancioni, femmine e maschi, non è andata bene: un’ottantina di persone in tribuna (per lo più familiari), tra cui anche l’assessore allo sport Alessandro Sabella, 68 giovanissimi sul manto spelacchiato dello stadio Marcello Melani. I presenti, colorati tutti o quasi d’arancione, hanno provato a rendere il tardo pomeriggio di ieri, Santa Lucia, meno amaro, intonando cori da curva, accendendo persino un fumogeno color arancio e sorridendo ai piccini, che non hanno lesinato impegno. Nota a margine: bimbe e bimbi sono veramente forti: l’Unione Sportiva Pistoiese 1921 avrà un futuro...

L’idea potrebbe essere ripresa nella prossima primavera, quando anche le condizioni meteorologiche dovrebbero essere migliori. Intanto, però, è necessario sottolineare che un piccolo, grande "miracolo" Mario Frustalupi, da lassù, l’aveva fatto: la pioggia battente della mattinata si è magicamente arrestata nelle prime ore del pomeriggio, e persino un raggio di sole si è aperto la strada tra le nubi per scendere a illuminare la città. E i bambini hanno potuto giocare a pallone senza bagnarsi troppo, ergo senza sporcarsi eccessivamente, per la gioia dei genitori più apprensivi. Altra nota lieta, la presenza di Francesca Frustalupi: un nome caro, carissimo ai pistoiesi.

Gianluca Barni