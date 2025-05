Indiana e Jones con un mistero da risolvere

Ultimo appuntamento della rassegna "Studenti in scena" al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, promossa da Fondazione Teatri di Pistoia, a completamento del Progetto "A scuola di teatro", un’occasione straordinaria per tutti gli studenti e le studentesse che, con impegno e passione, si sono messi alla prova anche sul palcoscenico oltre che sui libri, approfittando così della grande opportunità che il teatro può offrire per la loro formazione, ma anche per affrontare la vita, con piglio, grinta e perchè no, anche con allegria, perchè il teatro è sempre una risorsa incomparabile.

In scena "Yell(ow) it out" stasera, venerdì 30 maggio (alle ore 21), con la Compagnia dell’Incanto del Liceo Forteguerri di Pistoia, in collaborazione con Associazione Culturale Zona Teatro Libero Pistoia e Amici del giallo Pistoia: un testo originale a cura degli studenti, per la regia di Elisabetta Iozzelli. Sul palco si avvicenderanno i bravissimi Tea Allori, Marta Bandinelli, Elia Bigheretti, Annachiara Biondi, Jacopo Buscioni, Sofia Casadei, Marzia Civinini, Ginevra Colombini, Emma Erca, Sara Fondi, Asia Frati, Leonardo Gelli, Valentina Hervatin, Martina Hodaj, Gjesika Kola, Andrea Landini, Diletta Lolli, Santiago Mariotti, Angela Marliani, Ambra Mazzei, Beatrice Mhillaj, Sofia Muraca, Giulia Pagnini, Federica Pippi, Silvia Rinaldi, Lucrezia Salamone, Vanessa Santoro, Alessandro Semitaio, Giovanna Terzani, Alice Tesi, Henri Trebbi, Noemi Vinchesi e Roberto Frau.

Tecnici luci e audio dello spettacolo sono Pino Capozza e Giacomo Bardi, mentre le riprese video sono di Giovanni Venturi. "Questo è l’ottavo anno che gli studenti della Compagnia dell’incanto del Liceo Forteguerri – commenta la professoressa Iozzelli – mettono in scena uno spettacolo del quale sono anche gli autori. L’opera di quest’anno è frutto anche della sollecitazione degli Amici del Giallo di Pistoia". Come si legge nelle note di sala: "L’improvvisa scomparsa di un paziente del manicomio turba la monotona vita della struttura. Indiana, una giornalista in cerca dello scoop che la renda famosa, e Jones, un detective a fine carriera determinato a risolvere un caso epocale, affronteranno insieme il mistero, decisi a risolverlo ad ogni costo… Una storia in cui gli spettatori saranno inevitabilmente coinvolti".

La Compagnia dell’Incanto ringrazia per la preziosa collaborazione Roberto Frau, Giacomo Bardi, Claudio Cappellini, Pino Capozza e Giovanni Venturi.

I biglietti (al costo di 7 euro) sono già in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni (0573.991609/27112) e online su www.bigliettoveloce.it

Stasera saranno disponibili direttamente direttamente al Piccolo Teatro Mauro Bologninim in via del Presto, a pochi passa da Piazza del Duomo, a Pistoia, a partire dalle ore 20.

l.m.