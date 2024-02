Incontri e convivialità: doppio evento con i Bearded. La confraternita ospite per la "Mirko 11 Onlus"

Tanto barbuti quanto… gentili. Sono questi gli elementi comuni che uniscono i Bearded Villains Northern Squad, confraternita ‘barbuta’ nata nel 2016 nel nord Italia fondata sui valori di lealtà e fratellanza, ma anche carità e solidarietà. Lo conferma l’evento in doppia data – 2 e 3 marzo – a sostegno di una nostra associazione cittadina, la Mirko 11 Onlus, nata su impulso di Daniele e Annalisa nel ricordo del figlio Mirko, morto prematuramente nel 2015 a causa di un tumore aggressivo. Sabato 2 marzo si svolgerà una cena a menù fisso (35 euro) presso la Degna Tana di piazza della Sala, grazie alla disponibilità del titolare Francesco Becagli che ha accolto e condiviso l’intento del raduno, mentre domenica 3 marzo, stesso luogo e stesso prezzo, si ritorna a tavola ma in orario di pranzo. Saranno presenti anche i ‘capofila’ della onlus Mirko 11, Daniele e Annalisa. Il movimento dei "Bearded" è nato nel 2014 negli Usa per poi estendersi in tutto il mondo compresa l’Italia, dove ha messo radici nel 2015.

Nel corso degli anni sono stati organizzati vari eventi benefici in tutto il mondo, ma a Pistoia è la prima volta che arrivano i barbuti gentili grazie al capitano Federico Franceschini, toscano, e Biagio Comba, pistoiese che fa parte del gruppo. Per l’evento sono attesi vari partecipanti da varie parti di Italia. Oltre ai due momenti conviviali a tavola è prevista una visita guidata ad alcune eccellenze storico-artistiche della nostra città. "Un evento unico nel suo genere – commentano dalla confraternita - che sarà animato da tante barbe dal cuore d’oro".

l.m.