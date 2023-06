Inaugurazione del "Giardino dell'Abbraccio" a Quarrata prevista per Settembre

"Il cantiere sta procedendo a pieno ritmo ed è quasi arrivato alla fine. L’auspicio è di poter inaugurare l’opera il prossimo settembre". Lo ha detto l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli, facendo il punto sullo stato d’avanzamento di quello che sarò il "Giardino dell’Abbraccio". I lavori per la posa del manto in erba naturale sono stati sub-appaltati pochi giorni fa, dalla ditta che si occupa del cantiere principale. E l’intervento volto alla realizzazione del pozzo è praticamente terminato: l’obiettivo dell’amministrazione diventa a questo punto quello di tagliare il nastro durante le ultime settimane dell’estate (magari proprio durante il Settembre Quarratino). Si tratta del resto di un’area verde che sta sorgendo in via Palandra, a Vignole, sulla quale il sindaco Gabriele Romiti punta molto. Come spazio verde ricreativo, ma soprattutto simbolico, in quanto sarà dedicato a tutti i cittadini di Quarrata che sono morti a causa del Covid. Il giardino dovrebbe essere diviso in due aree con chiari riferimenti simbolici: da una parte una serie di file di cipressi a indicare il "distanziamento" richiesto durante l’emergenza sanitaria, dall’altra un’area più sgombra caratterizzata da una serie di muretti utilizzabili come sedute. A raccordare il tutto, il cosiddetto "Abbraccio": due figure in marmo simmetriche e contrapposte, divise da un piccolo spazio che individua il punto in cui il Sole sorge ogni 10 marzo (a ricordare le misure anti-contagio del 2020). Un’operazione con un quadro economico da 250mila euro. Sono 88 i cittadini di Quarrata (secondo i dati di Ars Toscana) vittime del Covid.

Giovanni Fiorentino