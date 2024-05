In volo sopra il ’Giro’. L’impresa di Miro e Flora

A guardarla la domanda più comune è stata quasi immediata: fotomontaggio o intelligenza artificiale? E invece no: quel che si vede nello scatto che porta la firma dell’olandese Lèon van Bon (che per ragioni di copyright qui non possiamo pubblicare, ma che invitiamo a vedere sul profilo Ig @leon_van_bon) è tutto vero, spettacolare e bellissimo. Esterno giorno, il contesto è quello del Giro d’Italia di quest’anno, nella tappa (la quindicesima) in Alta Valtellina, quella che arriva al Rifugio M’Eating Point al Mottolino, la più emblematica e tra le più dure. Siamo a 2400 metri d’altitudine, tutt’intorno è neve, un clima ovattato reso speciale e inedito dal serpentone colorato del Giro. Alla testa del corteo sportivo il ciclista Tadej Pogacar che aumenta il distacco dal colombiano Nairo Quintana che insegue.

Qualcosa succede sopra le loro teste ed è qualcosa di surreale: due freestylers, sci ai piedi, si esibiscono in acrobazie aeree con tutto intorno un pubblico ammutolito dallo stupore. Quei due sciatori freestyler, si scoprirà subito dopo, sono Miro e Flora Tabanelli, 19 e 16 anni, due giovani celebrità dello sport invernale ben conosciuti anche dalle nostre parti, essendo i figli del gestore del Rifugio del Lago Scaffaiolo, Antonio Tabanelli.

"I ragazzi erano stati convocati dal loro sponsor, Livigno con il suo ufficio turistico, una società piuttosto importante che sponsorizza atleti e che con questa iniziativa ha voluto anche lanciare le Olimpiadi di snow board e freestyle che si terranno proprio a Livigno nel 2026. Miro e Flora sono nel team dall’ultimo anno e sono stati chiamati proprio per questo evento – racconta babbo Antonio –. La foto è infatti studiata e preparata qualche momento prima di quell’istante. I ragazzi non avevano mai fatto una cosa del genere, solitamente saltano sempre e solo nei park e non in contesti simili. Devo dire che sono stati davvero forti, veloci, efficaci".

Coppia inseparabile, Miro e Flora sono due giovanissimi talenti pluripremiati già nelle fila della Nazionale Italiana Giovani di Sci freestyle e sloopestyle, che hanno lasciato casa proprio per inseguire l’impegno sportivo. Oggi vivono a Pozza di Fassa, con loro la sorella maggiore Irene, anche lei patita dello sport sulla neve.

"Proprio venerdì sono stati a Roma, al Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella li ha ricevuti insieme ad altri colleghi sportivi e alla loro Federazione".

L’immagine del "volo" sul Giro è anche sulla pagina Facebook Rifugio del Lago Scaffaiolo.

l.m.