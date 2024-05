In pensione 25 poliziotti: "I commissariati soffrono. Serve altro personale"

Una tegola annunciata si potrebbe dire. Dopo la diffusione della notizia dell’arrivo di 16 nuovi agenti nella questura di Pistoia, ecco la notizia del prossimo e imminente pensionamento di ben 25 agenti. "Lo scorso mese il Dipartimento di Pubblica Sicurezza trasmetteva il piano di distribuzione nazionale del ruolo agenti e assistenti di giugno 2024, in cui si apprendeva che nella provincia di Pistoia venivano assegnati 16 nuovi agenti. Il dato numerico letto così, potrebbe lasciare soddisfatta la cittadinanza pistoiese e non solo, ma la realtà è che questi poliziotti non porteranno alcuno incremento di organico nella provincia, poiché i poliziotti che andranno in quiescenza nell’anno in corso sono ben 25". A denunciare la situazione è il segretario provinciale del sindacato di polizia Coisp, Antonio Rovito. Nel calcolo dei nuovi arrivi inoltre non è stata indicata l’esatta ripartizione degli agenti. Sarebbero 11 quelli da dividersi tra la Questura di Pistoia e i commissariati di Montecatini e di Pescia, ma non è stato chiarito in che modo.

"Di questi nuovi 16 poliziotti, almeno cinque sono destinati alla polizia stradale – spiega ancora il segretario Coisp Rovito – pertanto i rimanenti 11 operatori saranno destinati alla Questura, e, con la presente chiediamo un autorevole sforzo al signor Questore Marco Dalpiaz, di intercedere con il Dipartimento, affinché, almeno 5 poliziotti vengano assegnati ai Commissariati di Montecatini e Pescia".

"Sappiamo bene che la Questura di Pistoia è altrettanto gravata da problemi di organico – prosegue il segretario Rovito – ma i Commissariati distaccati soffrono ormai da molti anni la mancanza di uomini e donne in divisa. Il ruolo svolto da questi Uffici di polizia è fondamentale per il territorio, i reati predatori non sono diminuiti e con l’impegno incessante dell’ufficio passaporti che richiede la costante apertura al pubblico di due sportelli è necessario incrementare il personale. L’abbiamo rappresentato più volte, l’emergenza di insufficienza di poliziotti nei Commissariati è datata, ricordiamo che al momento, calcolando i pensionamenti degli ultimi

tre anni e i trasferimenti senza sostituzione succeduti negli ultimi tempi, hanno portato alla mancanza di almeno 15 agenti in totale nei Commissariati di Montecatini e Pescia".