In Consiglio: dall’ex farmacia alle tariffe Tari

Convocato il consiglio comunale di San Marcello Piteglio il 29 aprile 2024, la seduta si svolgerà presso la Sala consiliare di Piteglio alle 17:30 con all’ordine del giorno: approvazioni dei verbali di tre sedute svolte a novembre e dicembre; ratifica variazioni al bilancio di previsione 2024- 2026; poi tre interpellanze relative a: la chiusura della sp 34; richiesta di informazioni e chiarimenti da porre all’azienda Usl Toscana Centro in merito all’alienazione di propri beni immobili di San Marcello (edificio ex farmacia comunale; edificio posto in via Roma); problematiche sul cantiere refettorio delle scuole di San Marcello, tutte richieste dal gruppo Prospettiva Futuro; due mozioni richieste da Cambiare, la prima a favore dell’introduzione degli stalli rosa nel territorio comunale e la seconda per l’apertura di un tavolo tra l’amministrazione e le associazioni di Maresca per la piena fruibilità dei locali delle ex scuole elementari di Case Alte e per il rifacimento dell’ex campo sportivo. Gli ultimi punti l’approvazione della tariffe Tari anno 2024 e l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2023.

Andrea Nannini