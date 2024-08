In classe sempre più sicuri: "Edifici moderni ed efficienti". Il punto in vista della riapertura

Scuole vicine alla riapertura dopo la pausa estiva: il Comune fa il punto sui lavori sull’edilizia scolastica che entro il 16 settembre saranno portati a termine. "Stiamo portando avanti tanti progetti sulle scuole di tutto il territorio quarratino: da qui al prossimo anno scolastico ci saranno plessi sempre più moderni ed efficienti" ha confermato il sindaco Gabriele Romiti. Nel dettaglio, alla scuola primaria di Valenzatico stanno finendo le opere di ristrutturazione, con relativo adeguamento sismico e antincendio, che riguarderanno anche due aule, la palestra e in più lavori di finitura a pavimenti, infissi, bagni, porte. Sarà inoltre realizzata un’area mensa open-space abbattendo una parete in cartongesso. Invece alla scuola primaria di Catena gli operai sono al lavoro per ripristinare il muro esterno di recinzione che era crollato a causa dell’alluvione. A Casini, nella scuola dell’Infanzia Margherita Hack, verrà installato un videocitofono automatico all’ingresso posteriore, per facilitare e tutelare il passaggio. Già in programma poi per l’anno 2025-26 altri nuovi lavori su edifici scolastici comunali. Saranno terminati gli adeguamenti alla normativa antincendio e sismica alla Secondaria "Dante Alighieri" di via Petrarca (importo 177mila euro) e alla scuola dell’infanzia di Valenzatico (250mila euro). Quest’ultima dopo anni, da settembre 2025 riaprirà ai bambini: "Una scelta fortemente voluta per servire la frazione più popolosa del territorio – ha annunciato il sindaco - La scuola dell’infanzia mancava a Valenzatico dal 2020". Sarà poi con un progetto di sostenibilità ambientale che la scuola dell’infanzia di Catena in via di Seano diventerà un edificio a Energia Quasi Zero (nZEB nearly Energy Zero Building): l’amministrazione comunale l’ha scelta per un intervento caratterizzato dalle massime performance in ambito termico ed energetico e consumi assai ridotti. I lavori partiranno a giugno 2025, importo complessivo 1,5 milioni di euro. Il Comune ha già intercettato due contributi da 150mila euro ciascuno, dalla Fondazione Caript e da Conad Nord Ovest e conta di arrivare a coprire la quasi totalità dell’intervento tramite fondi della Regione Toscana. "Interveniamo su molte scuole del nostro Comune con vari lavori – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli – e avviando due progetti importanti in due scuole dell’infanzia: l’ammodernamento di quella di Catena (foto), e la riapertura, già a partire dall’anno 2025-2026, di quella di Valenzatico".

Daniela Gori