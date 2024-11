In campo ci sono 37 corsi formazione gratuiti per 407 disoccupati A Pistoia e Montecatini 407 disoccupati beneficiano di 37 corsi gratuiti per il reinserimento lavorativo, promossi da Omnia Scrl - Confcommercio e partner. Finanziati dalla Regione Toscana, i corsi di Upskilling mirano a riqualificare le competenze per soddisfare le esigenze delle imprese locali.