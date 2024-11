Imprese e nuovo futuro: "Le possibili direzioni"

La nuova normalità è accettare il fatto che nei prossimi anni, a causa di una convergenza di fattori d’impatto, la trasformazione sarà continua. In un periodo di grande incertezza e cambiamento dobbiamo far leva sulle migliori conoscenze e professionalità, consapevoli del fatto che le fasi di crescita generano contesti trascinanti e le fasi di crisi fanno emergere i più abili interpreti del cambiamento. Ripensare a come la propria impresa può creare valore per sé e per il territorio p fondamentale. Ecco una serata dedicata al Design Thinking- È quella organizzata dal Gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio e aperta a tutte le aziende delle province di Pistoia e Prato. L’appuntamento è per stasera nella sede di Pistoia dell’associazione dalle 19,30.

Dopo un aperitivo introduttivo, utile per fare free networking, sono in programma i saluti di Lara Vergari (Vicedirettrice Confcommercio) e di Filippo Gruni (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pistoia e Prato). "Si tratterà di un momento – osserva Gruni – che mira ad ampliare il gruppo ed a rendere sempre più saldi i rapporti tra i giovani imprenditori del territorio, attraverso degli incontri che non sono composti soltanto dal networking, ma che diventano interattivi. L’obiettivo è proprio che si propone il Design thinking: quello di attivare il pensiero critico e propositivo dei partecipanti rispetto alla propria impresa. Dopo una prima parte di conoscenza reciproca, destinata a rompere il ghiaccio ed a stabilire rapporti, verranno suddivisi in gruppi. A ciascuno sarà chiesto di disegnare la propria azienda, immaginando come possa vivere e prosperare sui nostri territori". "Un lavoro di connessioni – conclude Gruni – aperto a tutte le tipologie d’impresa, che vuole creare valore nuovo tra i giovani imprenditori, fornendo strumenti adeguati. Il che rappresenta un traguardo per noi fondamentale, in vista dello sviluppo futuro delle aziende associate". La partecipazione è gratuita e per iscriversi è possibile contattare il numero 335 577 5485.