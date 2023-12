Impiegato al lavaggio bus e un tecnico manutentore

Si ricerca un addetto al rifornimento e al lavaggio di bus con patente D. Indispensabile possesso pat D per il rifornimento del carburante e la movimentazione dei pullman all’interno di piazzale. Si richiede disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo determinato iniziale per 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione. Orario part time di 38 ore settimanali così distribuito: Turno a Pistoia: dal lunedìm al venerdì dalle 16,30 alle 23, oltre il sabato 16.30 fino alle 22. Contattare Nicoletta Conti a [email protected]. In Valdinievole, invece, a Massa e Cozzile, in Valdinievole, si ricerca un tecnico manutentore elettrico-meccanico. Settore di riferimento: macchinari da lavaggio, stiro e piegature lavanderia industriale. La stessa azienda ricerca un rappresentante per Toscana, Liguria, Emilia Romagna. Info candidature a signora Manuela Trinci, all’indirizzo e-mail [email protected].