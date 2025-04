Imparare la sostenibilità con Alia. Ottanta studenti a lezione di futuro

Ottanta studenti della scuola media Melani di Montale hanno partecipato a una mattinata dedicata all’educazione ambientale e alla sostenibilità nell’ambito del progetto "90° Minuto Circolare" promosso da Alia Multiutility. Per un’ora e mezza i ragazzi sono stati coinvolti in attività di interazione e apprendimento sul tema della sostenibilità. Gli alunni di quattro classi della scuola secondaria di primo grado ‘Giulio Cesare Melani’, accompagnati dall’assessore comunale all’ambiente, Alessio Guazzini, hanno avuto l’opportunità di esplorare temi come il riciclo dei rifiuti e le pratiche virtuose per un futuro più sostenibile. Attraverso la proiezione di video, giochi interattivi e momenti di riflessione, i ragazzi sono stati stimolati a partecipare attivamente, trasformando l’aula in un vivace centro di discussione e apprendimento. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto, durante il quale i ragazzi hanno potuto esprimere le proprie opinioni e porre domande, utilizzando strumenti didattici pensati per suscitare curiosità e favorire il dialogo. Al termine della mattinata, ogni partecipante ha ricevuto da Alia un kit educativo, contenente gadget, coupon e una guida pratica sulla raccolta differenziata, affinché potesse tornare a casa come ambasciatore della sostenibilità, contribuendo a diffondere la cultura del rispetto ambientale all’interno delle proprie famiglie.

Il progetto ‘90° Minuto Circolare’ si inserisce in un più ampio programma di iniziative che Alia promuove per raggiungere i ragazzi e le loro comunità, utilizzando linguaggi e strumenti innovativi. Da settembre 2024 a oggi, oltre 17.000 studenti sono stati coinvolti in circa 1.100 ore di lezioni e laboratori in numerose scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della Toscana centrale. Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility, ha commentato: "L’educazione ambientale riveste un ruolo sempre più significativo nella formazione delle nuove generazioni. È fondamentale fornire ai giovani gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide legate alla sostenibilità e alla tutela del nostro pianeta. Sensibilizzare i ragazzi sull’economia circolare, a gestione delle risorse e la riduzione dei rifiuti è un passo cruciale per costruire un futuro più consapevole e responsabile.

"Questo evento a Montale – continua il presidente di Alia Multiutility – rappresenta solo un esempio del nostro impegno costante nel promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, unendo le forze con le istituzioni locali e le scuole per ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del nostro ambiente".

"Come amministrazione comunale – ha detto l’assessore all’ambiente e vicesindaco di Montale Alessio Guazzini – desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ad Alia Multiutility per l’organizzazione di questa iniziativa, che ha coinvolto i nostri giovani in un tema così rilevante per il futuro del nostro pianeta". Guazzini si è complimentato con tutti i partecipanti: "Per l’entusiasmo dimostrato e con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della mattinata di educazione ambientale. Insieme – ha concluso l’assessore – possiamo costruire una comunità più consapevole e responsabile". Alia Multiutility ha riservato all’educazione ambientale una sezione del suo portale web www.aliaserviziambientali.it dove è possibile trovare in dettaglio tutti i progetti attivati in questo settore. Da 19 marzo scorso Alia ha aperto, ogni mercoledì dalle 8 alle 13, uno sportello alla Badia (ex sala consiliare) dove si possono ritirare i materiali della raccolta dei rifiuti e compiere tutte le operazioni relative alle pratiche della Taric, la tariffa dei rifiuti corrispettiva.

Giacomo Bini