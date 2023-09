Il viaggio come vita in memoria di Tiziano Terzani. Oggi i libri di Geia Laconi e di Alberto Cancian

Il viaggio come vita, la potenza e il fascino del mistero, vivendo tutto con un filtro speciale: gli occhi del cuore. L’affinità dei temi e delle atmosfere evocate è tale che è da qui che si parte per ricordare Tiziano Terzani a 85 anni dalla sua nascita. Accadrà nell’auditorium che porta il nome dello scrittore e giornalista, alla Biblioteca San Giorgio, oggi, mercoledì 13 settembre, dalle ore 17. Qui si presentano due libri, in un pomeriggio a cura dell’associazione Amici della San Giorgio con Tiziano Terzani Official. Un salotto conviviale dove siederanno Geia Laconi Terzani, a presentare l’ultimo libro dal titolo "Figlia dell’uomo tigre" (Giunti, 2023), e Alberto Cancian, autore di "The journey of Joy. Asia" (2019) in un dialogo con Rossella Chietti. Geia Laconi nasce sull’isola di Sumatra nel 1979 da madre fiorentina e padre indonesiano. Cresce a Firenze dove si laurea in Scienze della Formazione. Dopo molti viaggi ed esperienze all’estero (Indonesia, Thailandia, Malesia, India, Stati Uniti), oggi vive in mezzo ai boschi, con il marito Folco Terzani e i loro due figli. Scrittore, viaggiatore, insegnante di meditazione e operatore di Forest Bathing, Alberto Cancian ha vissuto due anni in Amazzonia ed è partito per un viaggio in solitaria in Asia, trasformando quelle avventure in libri, divenuti entrambi bestseller. Il primo con prefazione di Licia Colò, l’altro con quella di Angela Terzani Staude. Nel corso del pomeriggio si terrà un intervento musicale dei "Grilli cantanti", coro di voci bianche fondato nel 2007 da Lucia Innocenti Caramelli nell’ambito delle attività musicali della scuola primaria "Civinini-Arrighi" e da lei diretto.