Il saluto del questore Abbate: "Porterò Pistoia nel mio cuore"

È stato un saluto commosso quello che ieri mattina il questore di Pistoia Olimpia Abbate ha reso a tutto il personale in servizio, un saluto velato però di tristezza, per l’alluvione che ha così duramente colpito una gran parte della comunità pistoiese, a cui il suo messaggio è stato dedicato. Da domani, il suo nuovo incarico sarà quello di guidare la questura di Rimini. "Oggi saluto tutto il personale della Questura ma soprattutto la comunità di Pistoia, così duramente colpita dall’alluvione. E il mio pensiero va ai cittadini di Montale, di Quarrata e di Agliana, i comuni più coinvolti in questa terribile emergenza". Poi, il questore ha salutato tutto il personale e i dirigenti della Questura, insieme al prefetto Licia Donatella Messina, con cui, come sottolineato dal loro discorso, si è instaurato in questi due anni un legame di profonda amicizia.

"Non ho l’abitudine di contare, ma se lo facessi, potrei dire che in questi anni di cose ne abbiamo fatte tante", ha esordito il questore Abbate, nel ringraziare tutti i reparti operativi. "Voglio ringraziare tutto il personale della Questura – ha spiegato Abbate – che è stato in questi anni sempre disponibile e presente in ogni emergenza. Ognuno di loro ha dato il suo apporto, non solo nel ricevere le disposizioni e nell’eseguirle, ma nel partecipare alla decisioni con spirito sempre costruttivo. Tutto questo ci ha permesso di lavorare bene e di raggiungere i risultati. Che sono stati tanti e di cui ringrazio ogni reparto, dalla Squadra Mobile, alle Volanti, la Polizia Amministrativa, l’Ufficio Passaporti e i Commissariati. E’ di questa mattina (ieri per chi legge, ndr), l’incidente a Montecatini che ha coinvolto anche il nostro personale, un fatto che ci colpisce, ma che è anche segno che il nostro personale è sempre presente dove c’è bisogno".

Olimpia Abbate è stata nominata questore di Pistoia il 28 ottobre 2021. Abbate, casertana, ha iniziato la sua carriera nel 1991 presso il compartimento della Polizia postale di Napoli e dal 1993 ha prestato servizio presso la questura di Caserta. È stata vicario del questore de L’Aquila dal 2016 al gennaio 2020, ha guidato il compartimento della polizia ferroviaria di Napoli, dopo aver assunto la stessa responsabilità presso il compartimento di Ancona.

Martina Vacca