Il ritorno della sagra Oami. Ottanta banchi

Torna oggi, domenica 27 aprile, la "Fiera Oami" con oltre ottanta banchi, del settore alimentare e non alimentare, provenienti da tutta la Toscana e anche da altre regioni italiane. Il mercato lungo via Montalbano e Piazza Risorgimento inizierà alle 8 e terminerà alle 20. Giunta alla sua trentesima edizione, la "Fiera Oami" rappresenta un appuntamento primaverile tradizionale che ricorre ogni anno la prima domenica dopo Pasqua, con il mercato di beneficenza a sostegno delle attività del Centro residenziale di via Corrado da Montemagno.

Quella di Quarrata è una delle tante strutture dell’associazione fondata negli anni Sessanta dal sacerdote fiorentino Don Enrico Nardi con l’aiuto di numerosi volontari, per accogliere giovani e adulti con handicap psico motorio o persone sole non autosufficienti. La fiera è un’occasione non solo per raccogliere fondi a sostegno della residenza, ma anche per mantenere viva la familiarità con questa realtà del territorio: "Una casa di una grande famiglia amata dalla comunità – come ha sempre sottolineato la responsabile del centro quarratino, Mariarosa Bragion – la nostra casa è aperta a tutti coloro che abbiano voglia di venire a farci un saluto, perché quello di cui i nostri ragazzi hanno bisogno è soprattutto ricevere la visita di chi abbia voglia di passare un po’ di tempo con loro, facendo sentire l’affetto e la vicinanza". La Fiera è organizzata dal Comune di Quarrata in collaborazione con l’Associazione Oami di Quarrata.

D.G.