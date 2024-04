Il ritorno del freddo. Monti imbiancati e temperature giù: "Caldo ’rimandato’"

Dopo l’estate anticipata, l’inverno in ritardo. É caduta neve a larghe falde ad Abetone: una nevicata bella che riempie gli occhi ma che porta con sé anche un velo di amarezza per come è andata la stagione invernale. Un "trimestre bianco" in cui, come sappiamo, di neve se ne è vista poca o nulla. Non solo la neve è caduta copiosa su tutto l’Appennino settentrionale, ieri l’altro, ma altra neve è prevista per oggi e poi, a più riprese, per la prossima settimana. "L’avesse fatta a gennaio..." mormora qualcuno in paese. E, in effetti, la meteorologia da queste parti sembra proprio volersi prendere gioco di un’intera montagna. "Rispetto ad una settimana fa la situazione è radicalmente cambiata ad Abetone – sottolinea Andrea Formento, presidente Federfuni –, con queste condizioni nevose sembra di tornare di quattro o cinque mesi indietro. Invece siamo ad aprile, con i faggi che stanno mettendo le prime foglie e con la neve che è caduta abbandonate per il periodo. Chiariamo: l’anomalia non è la neve ad aprile ad Abetone, bensì il clima anomalo caldo della scorsa settimana".

In pianura nei giorni scorsi si era arrivati a punte di 30 gradi, mentre ad Abetone si viaggiava intorno ai 20. Ora, a tutte le quote, le temperature si sono abbassate in media di quindici gradi. "Visto la neve che potrebbe tornare a cadere – prosegue Formento – e l’assenza di rimonte di aria calda dall’Africa, ci aspettiamo un ponte del 25 aprile imbiancato". Quale sarà, dunque, la tendenza meteorologica dei prossimi giorni, in montagna? La giornata di ieri ha fatto segnare una tregua nelle precipitazioni nevose: il sole primaverile ha parzialmente sciolto la coltre nevosa al passo di Abetone, con una massima che è arrivata fino a 7 gradi centigradi. Altra neve, in quota, è dietro l’angolo: nuovi rovesci di neve sono previsti dal pomeriggio di oggi, con quota di attecchimento intorno ai 1200 metri, mentre in pianura ci saranno rovesci di pioggia e temporali. Domani sarà, invece, una giornata dalle due facce: si partirà con cielo sereno e aria frizzantina al mattino, mentre al pomeriggio nuove deboli nevicate dovrebbero cadere intorno ai 1400 metri di quota. Sarà "l’antipasto" di una nuova giornata, lunedì, prettamente invernale, con neve copiosa sopra i 1200 metri e pioggia in pianura. E il ponte del 25 aprile cosa dovremo attenderci? La notevole distanza temporale impone prudenza ma, al momento, appare probabile un periodo variabile ed instabile con temperature sotto la media almeno fino al 1° maggio. I bagni in Versilia e le tintarelle, almeno per un’altra decina di giorni, dovranno attendere.

Francesco Storai