Il ritorno del barbiere "Ciuffo" Con "Il mistero di villa Baldini"

Ritornano le indagini del barbiere Fernando detto Ciuffo, che con i suoi modi un po’ impiccioni ama ficcare il naso nelle inchieste del maresciallo De Girolamo, alle prese con un nuovo delitto nel paesino toscano in cui vive. Con "Il mistero di villa Baldini" Franco Burchietti propone ai lettori amanti di romanzi gialli il suo quarto libro della serie ambientata a Valleciterna, nome di fantasia di un paese dove il circolino, la chiesa, il coro dei personaggi sono caratteristici di quei luoghi rimasti da sempre fedeli alla loro tipicità.

Questa volta le indagini riguardano il mistero del ritrovamento, in una villa, del cadavere di una donna, la cui identità sconosciuta riporta a galla l’enigma della scomparsa di Matilde Baldini, sparita nel nulla da venticinque anni e di cui non si è più saputo che fine abbia fatto. Tutta la vicenda ruota attorno alla villa un tempo sontuosa – all’epoca in cui vi risiedevano i Baldini – ma ormai abbandonata e divenuta un rudere occupato da indigenti e senzatetto. "Qualcuno, nell’ambientazione dei miei romanzi, riconoscerà i luoghi dei dintorni di Quarrata – ha spiegato Franco Burchietti che è originario della frazione quarratina di Montemagno – la mia intenzione, malgrado abbia inventato un paese di fantasia, è proprio quella di scrivere del nostro territorio, per far conoscere una realtà, quella dei piccoli borghi e delle comunità che ci vivono, che purtroppo a poco a poco andrà scomparendo. D’altra parte mi è sempre piaciuto anche scrivere gialli – aggiunge l’autore del libro – sono sempre stato appassionato di queste letture e adesso che sono in pensione e ho del tempo libero posso dedicarmi a creare trame con indizi e investigazioni".

Il libro sarà presentato oggi, venerdì 23 giugno, alle ore 17,30 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio di Pistoia. L’evento fa parte delle iniziative dell’associazione Giallo Pistoia nell’ambito degli incontri "Giallo in biblioteca".

A presentare il "Mistero di villa Baldini", insieme all’autore saranno Giuseppe Previti e Maurizio Gori, mentre alcuni brani dal libro saranno letti al pubblico presente da due voci d’eccezione, l’attrice e regista Dora Donarelli e l’attore Marco Leporatti. Daniela Gori