Il riciclo si fa alla Conad. C’è l’eco-compattatore

Il recupero delle bottiglie di plastica si fa al supermercato. È stato inaugurato ieri mattina il nuovo eco-compattatore Coripet per le bottiglie di plastica Pet della Conad di via Pistoiese. Una struttura ecologica che sarà al servizio dei cittadini. La nuova macchina darà l’opportunità ai consumatori di sostenere l’ambiente, ricevendo in cambio anche buoni per la spesa. Il Pet è la materia plastica più utilizzata per contenere bevande, tra le quali, ad esempio, acqua olio o latte. È un materiale sostenibile, in quanto è riciclabile al 100% e può essere riciclato più volte. Il Pet viene sminuzzato e lavato prima di essere riscaldato e allungato in fibre. Viene poi inserito in un filo di poliestere, riciclato e utilizzato per realizzare tessuti che possono essere usati in cinture di sicurezza, borse, tappeti, isolamento dei tetti e persino vestiti. E’ importante pensare alla sostenibilità come a un’opportunità oltre che un dovere, con l’eco-compattatore le bottiglie in Pet, che tornano a nuova vita generando anche buoni per la spesa. L’installazione del macchinario rappresenta una significativa azione non solo per il territorio ma anche di utilità per i cittadini. Un ottimo modo per aiutare l’ambiente e risparmiare sulla spesa. Più bottiglie in Pet vengono riciclate, più è possibile sostenere l’ambiente! Una scelta che fa bene alla natura e permette di risparmiare.

Per utilizzare il servizio è possibile scaricare la App Coripet e registrarsi con la carta per la raccolta punti Conad. Ogni bottiglia conferita nell’eco-compattatore fa guadagnare un punto. Ogni 200 punti il titolare riceve un buono sconto da tre euro della Conad. Alla cerimonia erano presenti Andrea Pagliai capo area Conad Toscana, Loris Ferretti, responsabile di Coripet in Toscana, Maurizio Stefanelli proprietario di Conad City in via Pistoiese, Marco Silvestri, assessore alle attività produttive, e Domenico Gatto, comandante della polizia municipale.

Da.B.