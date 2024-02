Il Quarrata non può sbagliare con la Nuova

C’è chi cerca punti per la salvezza, chi vuole mantenere la vetta e chi sogna invece di consolidarsi o di approdare in zona playoff. La ventiduesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria è insomma pronta a prendere il via alle 15 di domani e le formazioni di Pistoia e provincia sono pronte a scendere in campo. Partendo dalla Prima categoria: il CQS Pistoia vuole mantenersi sopra la riga di galleggiamento battendo a domicilio il Capezzano Pianore, mentre il Giovani Via Nova andrà nella tane del Marginone per tentare di risalire. Impegni esterni per Tempio Chiazzano e Pescia, rispettivamente contro Serricciolo e Città di Capannori: tutte e due le compagini sono chiamate a vincere, per poter ancora sperare di salvarsi. Passando al girone C, il Quarrata se la vedrà con la Nuova Novoli: c’è l’obbligo di vittoria per sognare di insidiare la Folgor Calenzano prima della classe. Gli Amici Miei ricevono invece lo Jolo seconda forza del gruppo, con il tecnico Alessio Giugni che affronterà la squadra che guidava fino lo scorso anno. Gli aglianesi intravedono già l’uscita dalle sabbie mobili e con una vittoria taglierebbero il traguardo.

Scendendo in Seconda Categoria, la corsa della Montagna Pistoiese ricomincia dal confronto con il Prato Nord: la banda Zinanni punterà ad espugnare il Galleni di Prato per restare sul gradino più alto del podio. E dovrà dare il 100%, perché l’Atletico Casini Spedalino potrebbe approfittare di un eventuale passo falso, regolando la Galcianese. E occhio alla Virtus Montale terza, anche se al Perugi arriverà il Cintolese. C’è poi Borgo a Buggiano – San Niccolò, con il team aglianese che potrebbe vedere le proprie quotazioni in rialzo. Idem dicesi per il Pistoia Nord al Nelli di Oste contro il Montemurlo. A completare il lotto, ecco Montalbano Cecina–La Querce, Montale Pol.90 Antares–Chiesanuova e San Felice–Olimpia Quarrata.

Giovanni Fiorentino