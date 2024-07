Il punto sulle nuove asfaltature

"Siamo riusciti a ottenere due squadre di intervento, in modo da poter operare indifferentemente su più aree del comune e per recare il minor disagio possibile. Si tratta del primo dei quattro lotti previsti per migliorare lo stato di usura dell’intera viabilità comunale". E’ così che l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini ha fatto il punto della situazione sul recente intervento di riasfaltature che pochi giorni fa ha riguardato via Rio, via Mignandola, via dietro Stazione Masotti, via Gabella, via Giuseppina Morelli, via Traversa Montalbano, via Morione, via Fornaciai. Lavori che sono praticamente stati conclusi e che hanno riguardato tratti di strada della lunghezza complessiva superiore ai due chilometri, con l’obiettivo di armonizzare e rendere più sicura la circolazione veicolare.

Adesso che questo primo passaggio è praticamente andato in archivio, un nuovo lavoro è stato programmato per le prossime settimane:

gli operai interverranno in via del Redolone e via del Chiassetto, riasfaltando circa quattrocento metri di strade. L’opera dovrebbe essere avviata entro la fine dell’estate.

"Le operazioni stanno procedendo come da programma su tutte le vie interessate – ha concluso Gargini – come amministrazione, sarà nostra premura informare la cittadinanza sui prossimi sviluppi delle operazioni".

