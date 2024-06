Il pieno di benzina con la Conad. Taglio del nastro sulla Fiorentina

Ci sono già reazioni positive nella comunità del Bottegone per l’apertura del distributore Conad self, vicino alla rotonda sulla via Statale. E’ quello che il titolare, e socio di Conad nord ovest, Carmelo Nanì, ha già percepito dai primi commenti di quanti si sono fermati a fare benzina da ieri mattina, primo giorno di apertura con tanto di taglio del nastro, a cui era presente anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. "Sono molto contento e ottimista – ha osservato Nanì – spero che anche i nostri clienti ci apprezzeranno. Soprattutto per i prezzi, che sono competitivi. Rispetto alla concorrenza siamo sotto di 8 centesimi e il nostro obiettivo è di mantenere l’offerta appetibile contribuendo anche a calmierare il mercato". Nanì non è nuovo a questo tipo di operazione, con un distributore analogo a Lucca, oltre che essere titolare, a Quarrata, da due mesi e mezzo, del pet store Conad e, da circa un anno, del supermercato Conad city. Quest’ultimo, tra l’altro, completamente rinnovato dopo che l‘alluvione del 2 novembre lo aveva devastato. "E’ stata una catastrofe per tutta Quarrata – prosegue Nanì –. Purtroppo siamo dovuti rimanere chiusi per quasi tre mesi, per rifare tutto all’interno, dagli impianti ai frigoriferi agli arredi". Il nuovo distributore è del tipo self, con modalità di prepagamento direttamente alle pompe di carburante, oppure con pagamento assistito alla cassa, alla quale si accede direttamente dal veicolo, tipo drive in, dove poter chiedere anche la fattura.

Nell’impianto, dove lavorano tre dipendenti, possono servirsi fino a otto veicoli in contemporanea. Conad da tempo ha iniziato a legare al business principale, nato con i supermercati, quello del carburante, una formula sul modello francese della Leclerc che in Italia è attiva anche per altre catene.

Quello di Bottegone è l’undicesimo in Toscana, mentre in tutta Italia ce ne sono in totale 49 e in previsione ce n’è uno a Bologna di prossima apertura.

"Dal 2005, anno in cui fu aperto il primo distributore Conad a Gallicano in Garfagnana, a oggi, il risparmio prodotto per gli automobilisti che si sono riforniti agli impianti Conad è stato complessivamente di oltre 65 milioni di euro. Per noi è una soddisfazione avere aperto un impianto qui a Pistoia, città dove si trova la nostra sede legale – ha detto Filippo Squarcia, responsabile business carburanti di Conad Nord ovest –. Questa di Bottegone è un’operazione maturata nel corso di un anno, con la decisione di rilevare questo spazio dove c’era già un distributore, in una strada di scorrimento come la Statale Fiorentina dove passano molti pendolari e mezzi che servono il tessuto produttivo locale".

Daniela Gori