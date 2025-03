Il Palacardelli messo a nuovo. Le chiavi agli Shoemakers: "Un impianto per la comunità"

Riconsegnate le chiavi del Palacardelli agli Shoemaker. In attesa dell’inaugurazione ufficiale con tutti i ragazzi, ieri mattina il sindaco Simona De Caro insieme all’assessore allo sport Libero Riviezzo hanno restituito simbolicamente le chiavi dell’impianto, chiuso da due anni a causa del crollo della facciata, dopo la fine dei lavori. Adesso la pallacanestro potrà tornare a allenarsi a Monsummano dopo due anni di diaspora tra gli altri impianti. "Riaprire l’impianto – ha detto il sindaco De Caro – è una gioia immensa per me personalmente ma anche per tutta la comunità. I lavori hanno riguardato tutta la facciata che era crollata e non meno il ripristino e il rafforzamento di tutta la struttura, le vetrate, il tetto e la risoluzione di un problema di amianto sulla facciata. Non appena si è concluso l’intervento principale, per il quale la ditta doveva operare, siamo intervenuti per l’impermeabilizzazione del settore sopra gli spogliatoi e i bagni. Un grazie particolare vorrei che andasse alla Regione Toscana che ci ha fornito 500mila euro sui 750mila necessari per i lavori, ma anche agli operai del nostro Comune, coordinati da Maurizio Mauro, che hanno cambiato i water, la rubinetteria, qualche doccia che sono state alzate in due spogliatoi. Poi è stato fatto anche un altro intervento che ha riguardato alcune pareti interne mentre il parquet è stato restaurato e in parte cambiato nei punti interessati dal crollo".

Da lunedì l’impianto sarà aperto per gli allenamenti dei ragazzi della pallacanestro, mentre gli studenti delle scuole usufruiranno del pallone costruito tra il palazzetto e la piscina, che sarà inaugurato anch’esso nei prossimi giorni, per l’attività scolastica di ginnastica. "Abbiamo restituito un palazzetto di gran lunga migliorato – ha detto l’assessore Roviezzo – anche a livello di bellezza basti guardare il parquet come è venuto. Gli Shoemaker possono finalmente tornare a casa e sfrutteremo anche la nuova struttura geodetica per poter far allenare le scuole. I prossimi progetti riguarderanno il campo sportivo Berti e nel frattempo abbiamo ripreso da pochissimi giorni i campetti Pierini che tornano in mano al Comune". Soddisfatto anche Stefano Gabrielli degli Shoemaker. "Gli ultimi 2 anni ci hanno messo a dura prova – ha detto Gabrielli – ma adesso torniamo a casa. Gli spazi del palazzetto rimarranno a disposizione di chi ne farà richiesta. Abbiamo già avuto un interesse da parte del calcetto, infatti il campo è già tracciato, chiunque avesse necessità di avere spazi potrà fare richiesta e saremo lieti di valutarla".

Arianna Fisicaro