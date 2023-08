Il nodo impianti sportivi "Ancora incuria e ritardi"

"Il degrado degli impianti sportivi di Agliana è la stessa storia che si ripete ogni anno". Così il capogruppo Pd-Agliana insieme, Massimo Vannuccini, attacca il sindaco Luca Benesperi, che ha anche la delega allo sport. "Lo scorso luglio – ricorda Vannuccini – il sindaco aveva promesso campi perfettamente fruibili per l’inizio del campionato. Deve però aver dimenticato che le squadre di Agliana dei settori giovanili iniziano ben prima a usare gli impianti, ma niente è pronto: problemi con gli impianti di irrigazione, manto del campo Barontini ancora da rifare, stadio ancora a riposo. Il risultato – prosegue il capogruppo di opposizione – è che l’Aglianese, nella nuova compagine societaria, ha cominciato la stagione allenandosi altrove, a Borgo a Buggiano, evidentemente lì i campi sono già pronti. Altre società, quelle che restano ad utilizzare gli impianti, vivono i problemi dello stato dei campi e delle strutture. Senza contare che, in questi anni, tante società hanno deciso di andare ad allenarsi e giocare altrove".

Massimo Vannuccini è stato assessore allo sport nella precedente giunta di centrosinistra che era guidata dal sindaco Giacomo Mangoni.

"Grandi critiche alla gestione degli impianti nello scorso mandato, da parte di Luca Benesperi, quando era consigliere di opposizione. Un periodo dove lo stato dei campi era migliore e molte di più erano le prime squadre e le formazioni dei settori giovanili ad utilizzare gli impianti sportivi. Quello del sindaco e assessore allo sport è l’eterno ciclo delle scuse a cavallo dell’estate. Campi che si rovinano – insiste Vannuccini –, interventi estivi che arrivano troppo tardi, nuovo rovinarsi dei manti con le strutture che invecchiano. Il tutto provato a coprire con la prospettiva di grandi investimenti con il partenariato pubblico privato, evidentemente ancora al palo. Il nulla di fatto è l’impegno per lo sport di questa amministrazione. Speriamo almeno – conclude il capogruppo Pd-Agliana insieme – che i 50mila euro spesi per degli spogliatoi provvisori siano davvero utili all’uso dello stadio Bellucci. Se così non fosse, oltre che la beffa ci sarebbe il danno per la comunità".

