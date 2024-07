Il matrimonio politico. I civici di Amo Pistoia si uniscono a Forza Italia

PISTOIA

Dalla situazione del viale Adua, al degrado urbano, alla realizzazione dei nuovi progetti. Sono queste le priorità del nuovo gruppo in consiglio comunale che sarà ufficializzato durante la seduta di oggi. Si chiamerà probabilmente Forza Italia Amo Pistoia Civica e sarà il consolidamento della decisione della lista civica Amo Pistoia di confluire all’interno di quello che era il gruppo Centristi Forza Italia. Nessun terremoto interno, ma un abbraccio condiviso che porterà però alla perdita della funzione di capogruppo di Amo Pistoia in consiglio per Paola Calzolari: tutto sarà nelle mani del capogruppo di Forza Italia, Iacopo Bojola. "Le priorità che ci stanno a cuore sono il viale Adua e il degrado urbano, dobbiamo cercare di intervenire il prima possibile - ha spiegato Bojola –, e poi la conclusione dei grandi cantieri. Pistoia sta vivendo un periodo particolarmente euforico, però anche di grandi disagi per la comunità. Sono aperti tantissimi cantieri, vanno create le condizioni per portarli a termine velocemente. Il viale Adua è una delle criticità da affrontare – ha continuato il capogruppo –, ancora non siamo intervenuti se non con la ciclabile, che è stata iniziata, e con alcuni lavori di recupero dei parchi urbani. Come quello di San Biagio finanziato per 600 mila euro. Poi i progetti finanziati con il Pnrr, che prevede delle scadenze ben precise per l’utilizzo delle risorse, è quindi necessario portare a termine questi lavori".

Il nuovo gruppo Forza Italia Amo Pistoia Civica sarà composto da nove consiglieri e avrà tre assessori: Anna Maria Celesti (vicesindaco, salute, sociale, volontariato e terzo settore, problematiche abitative ed edilizia residenziale pubblica, pari opportunità, animali), Alessandra Frosini: (edilizia scolastica, cimiteriale, impiantistica sportiva e lavori pubblici) e Alessandro Sabella (collina e montagna, partecipazione, tradizioni Jacopee, servizi demografici, statistica, turismo, sport e impiantistica, informatica, gemellaggi). "Amo Pistoia conserverà la propria identità: rimane il simbolo, perché per noi è importante che i nostri elettori sappiano che all’interno di Forza Italia ci sarà un movimento civico – ha dichiarato Paola Calzolari, ex capogruppo di Amo Pistoia –. Abbiamo deciso di confluire nel gruppo per rafforzarci e perché ne condividiamo il percorso. La nostra sarà sempre una lista civica, ma che si appoggia a un partito moderato del quale condividiamo le idee democratiche e gli obiettivi. In questi anni abbiamo sempre avuto un percorso in comune, condiviso dal 2017. Unirsi è stato naturale"..

