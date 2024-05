Il libro di Giulia. Scomparsa troppo presto

Tantissima gente e una grande commozione nel salone della casa del popolo di Tobbiana alla presentazione del libro "Il pesciolino Livio, gli amici del mare e il mostro di plastica" scritto da Giulia Rafanelli, una giovane donna del paese scomparsa due anni fa, all’età di soli 29 anni, il 16 maggio del 2022. L’iniziativa della Pro-Loco di presentare pubblicamente il libro di Giulia ha destato l’interesse e il plauso di tutta la comunità di Tobbiana. La pubblicazione è il frutto dell’impegno della maestra Valentina Baroncelli, che è stata l’insegnante di Giulia e di suo fratello Marco e che si è avvalsa della essenziale collaborazione di Chiara Lassi e di Francesca Ossemi, oltre che di Laura Lorenzoni per la grafica, l’impaginazione e la stampa. Le storie per bambini ideate da Giulia sono un prodotto letterario frutto di una grande sensibilità e di un sincero amore per i bambini e anche dell’umanità e dello spessore morale che avevano profuso a Giulia l’ammirazione e l’affetto di chiunque l’avesse conosciuta. I testi di Giulia sono state arricchiti con le illustrazioni realizzate dagli allievi della classe quinta della scuola primaria Ilaria Alpi dell’Istituto Comprensivo di Casalguidi dove è andata a insegnare negli ultimi anni la maestra Valentina. Alla serata erano presenti i genitori di Giulia, Dino e Ignazia e il fratello Marco oltre alle maestre e agli alunni della scuola che hanno contribuito alla realizzazione del volume. I bambini hanno letto alcuni brani dal libro ricevendo molti applausi. Molto curato anche l’addobbo del palco ispirato alle storie del pesciolino Livio. La sala è stata messa a disposizione dall’Associazione Fratellanza Lavoratori Tobbianesi a cui va il grazie della Pro Loco. Il ricavato è devoluto all’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Giacomo Bini