"Il lago dei cigni" con il Balletto di Mosca

Ultimi biglietti per il grande classico della danza, l’icona dei balletti classici ottocenteschi: stasera, sabato 28 dicembre, al Teatro Manzoni di Pistoia (ore 20.45) approda "Il lago dei cigni", protagonista il Balletto di Mosca-Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova sulla musica di Pëtr Il’ic Cajkovskij e con le coreografie di Marius Petipa. Una grande storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. "Il lago dei cigni", traboccante di romanticismo e bellezza, da più di un secolo delizia il pubblico. La coreografia richiede, nella sua esecuzione, grande tecnica e abilità dei ballerini. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, fa emergere il virtuosismo e lo sfolgorante talento drammatico dei ballerini solisti, che culmina nei due "Grand Pas de Deux" nella seconda e nella terza scena. Altro momento di forte impatto è l’incantevole "Danza dei piccoli cigni". Il prestigio e la notorietà senza tempo raggiunti da questo balletto sono esaltati dalla musica ispiratrice di Caikovskij (la Suite op.20 ha reso eterno il nome del compositore) e dalla grande inventiva ed espressività delle coreografie di Petipa, che trovano massima espressione nel tradurre la relazione tra il corpo umano e le movenze dei cigni e che sono ulteriormente valorizzata dalle sontuose scenografie e dai raffinati costumi dello spettacolo. La compagnia Russian Classical Ballet, già dalla sua fondazione nel 2005 nella città di Mosca, si propone di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo.

Composto da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche (Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm), con corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali Compagnie russe, l’ensemble si caratterizza per preparazione accademica ed esperienze internazionali che si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita. Lo spettacolo è promosso da Fondazione Teatri di Pistoia assieme a Teatro Verdi di Montecatini, collaborazione che si ripeterà anche nel mese di marzo 2025, il 15, con "Alice nel paese delle meraviglie" il musical della Compagnia delle Formiche (teatro Manzoni, in doppia recita alle 16.30 e alle 20.30) e con il comico star del web Shamzy in "Testa di Caos" (Piccolo Teatro Bolognini, 8 marzo, ore 20.45).

Le prevendite sono in corso su www.ticketone.it; biglietti in vendita (prezzi compresi tra 28,50 e 46 euro) anche nella biglietteria fisica del teatro in Corso Gramsci a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Per informazioni: 0573.991609; 0573.27112 (controllare gli orari di apertura su www.teatridipistoia.it).

Per lo spettacolo di stasera saranno disponibili anche alcuni biglietti alla biglietteria fisica del Manzoni, in Corso Gramsci.

l.m.